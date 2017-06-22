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  3. 22 Haziran 2017 07:37

Diyanet İşleri Başkanı'nın eleştirdiği programda Erdoğan sürprizi

TRT'nin tartışma yaratan programı Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finaline Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

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TRT 1'de Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı. Yarışmanın bir bölümünde sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan salona geldi. Yarışmanın kazananlarına ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. "Birileri kendilerine göre eleştiriler getirmiş olabilir." diyen Erdoğan, "Biz ne yaptığımıza bakacağız. Bu yarışmanın içinde neler var buna bakacağız." diye konuştu. Diyanet İşleri Başkanı Görmez ise yarıştırmayı eleştirerek, "Kuran ses yarışmalarının güftesi olarak kullanılacak bir kitap değildir" demişti.

KARAHİSARİ'NİN KUR'AN'INI HEDİYE ETTİ

TRT'nin verdiği altın ödülleri dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarışmacılara ödül olarak Karahisari'nin Kur'an-ı Kerim'ini hediye etti.

Ödülleri verirken kısa bir konuşma yapan Erdoğan şunları söyledi:

"ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR PROGRAM"

"Bizleri ramazan boyu mutlu eden hafız kardeşlerim sizleri tebrik ediyorum. Burada 8 kardeşimiz var ama bunların dışında olan kardeşlerimi de tebrik ediyorum. Alışılmışın dışında bir uygulama TRT- Diyanet iş birliğiyle gerçekleşmiş oldu.

Diyanet'ten TRT'nin Kuran yarışmasına sert eleştiriDiyanet'ten TRT'nin Kuran yarışmasına sert eleştiri

"ELEŞTİRİLERE KULAK ASMAYA GEREK YOK"

Birileri kendilerine göre eleştiriler getirmiş olabilir. Kulak asmaya gerek yok. Biz ne yaptığımıza bakacağız. Bu yarışmanın içinde neler var buna bakacağız. Hele hele bu Kur'an-ı Kerim'in okunması olduktan sonra akan sular durur."

GÖRMEZ, YARIŞMAYI ELEŞTİRMİŞTİ

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, yarışmayı eleştirmişti.

Görmez şu ifadeleri kullanmıştı:

Son zamanlarda bir yarışma programı çıkarıldı biliyorsunuz. Sadece şunu söylerim. Kuran ses yarışmalarının güftesi olarak kullanılacak bir kitap değildir. Kuran bir hayat kitabıdır. Hem de en müstakim yola, en salam yola sizi götürmek için nazil olmuş bir kitaptır.

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