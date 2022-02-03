Diyanet, ODTÜ'yü de Boğaziçi'ni de geçti

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eğitim alanındaki yatırımları için ayrılan ödenek, ODTÜ ve Boğaziçi dahil, üniversitelerin eğitim ödeneğini geride bıraktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) 2022’de mesleki ve teknik eğitim alanındaki yatırımları için ayrılan 66 milyon 193 bin liralık ödenek, arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Boğaziçi’nin de yer aldığı 124 üniversitenin eğitim ödeneklerini geride bıraktı. Başkanlığa böylece üniversitelerin yüzde 96’sından daha fazla ödenek ayrılmış oldu.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2022 Yatırım Programı’nda DİB ile üniversitelere eğitim alanında ayrılan paylar dikkat çekti. Buna göre, Diyanet’e, mesleki ve teknik eğitim başlığı altında 66 milyon 163 bin lira ayrıldı. Bu tutarın 23 milyon 193 bin lirasının devam eden, 43 milyon lirasının ise yeni başlanacak projelerde kullanılması öngörüldü. 2021’de bu alandaki harcamanın ise 118 milyon 249 bin olduğu kaydedildi. Diyanet, ayrılan bu tutar ile 129 üniversitenin 124’ünü geride bıraktı.

Eğitim yatırımları için Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında yer alan ODTÜ’ye 50 milyon lira, son dönemde kayyum tartışmaları ile gündemde olan Boğaziçi Üniversitesi’ne de 60 milyon lira ayrıldı. Yine köklü üniversitelerden olan Ankara Üniversitesi’ne ayrılan pay 44 milyon 700 bin lira, Hacettepe Üniversitesi’ne ayrılan pay 65 milyon 400 bin, Ege Üniveristesi’ne ayrılan pay 39 milyon 431 bin, Galatasaray Üniversitesi’ne ayrılan pay 25 milyon 452 bin ve İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) ayrılan pay 60 milyon 2 bin lirada kaldı.

Diyanet’in ödeneğini geçebilen üniversite sayısı ise kısıtlı. Yalnızca İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Diyanet’ten fazla pay alabildi. Böylece, Diyanet, üniversitelerin yüzde 96’sını, eğitim ödeneği konusunda geride bırakmış oldu.

Cumhuriyet