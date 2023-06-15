Diyanet-Sen yöneticisi mezuniyet törenlerini ''erotik'' ilan etti

Diyanet-Sen Merzifon İlçe Başkanı Hüseyin Kayıkcı, mezuniyet törenlerini hedef alarak "Lise mezuniyet programları erotizme dönüştü. Kızlar erkekler iç içe. Devletimizin el atmasını bekliyoruz" dedi.

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası’nın (Diyanet-Sen) Amasya Merzifon İlçe Başkanı Hüseyin Kayıkcı, yaptığı açıklamada okulların yılsonu mezuniyet etkinliklerini hedef aldı. Kayıkcı, "Liselilerin mezuniyet programları erotizme dönüştü. Okul bahçelerinde gencecik kızlar üzerlerinde dini ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan kıyafetler giydirilerek oynatılıyor. Kızlar erkekler iç içe. Hareketler, danslar erotizm içerikli" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet gazetesinden Mehmet Menekşe’nin haberine göre, mezuniyet törenlerinde, öğrencilerin dans etmelerine tepki gösteren Kayıkcı şöyle dedi:

“Devletin okulunda gayri ahlaki oyunlar oynanıyor, mezuniyet adı altında manevi servet yok ediliyor. Muhafazakâr üniversitelerin yaptığı mezuniyet programlarının diğerlerinin yaptıklarından eksik kalır yanı yok. Liselilerin mezuniyet programları ise erotizme dönüştü. Okul bahçelerinde gencecik kızlar üzerlerinde dini ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan kıyafetler giydirilerek oynatılıyor. Kızlar erkekler iç içe. Hareketler, danslar erotizm içerikli. Ortaokul çağındaki çocuklara da bu hastalık bulaştı. Ahlak krizi de yaşıyoruz. Tüm bunlardan aileler, idareciler mesuldür. Devlet yetkililerimizin de mezuniyet vb. programlara bir el atmalarını bekliyoruz.”

Cumhuriyet