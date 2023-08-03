Diyanet’e çok ağır sözler: ''Diyanet elini kana buladı!''

Yaşam tarzı nedeniyle kınama cezasıyla müftülükten atıldığı öne sürüldüğü için intihar ettiği iddia edilen müftüyle ilgili olarak Diyanet'e tepki gösteren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "DİB’nı AK Parti’nin arka bahçesi yapan Allah’tan korkmaz, Yunan sevici bu ekip şimdi de elini kana buladı" dedi.

Balıkesir’de vaiz olarak görev yapan müftü Mehmet Deniz’in hayat tarzı nedeniyle hakkında soruşturma açıldığı, mahkeme kararı uygulanmayarak görevine iade edilmediği ve bu nedenle yaşamına son verdiği iddiası gündem oldu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Özdağ, Diyanet’e sert tepki gösterdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Diyanet İşleri Başkanlığını Allah’tan korkmazlar, Türk milletinden utanmazlar yönetiyor. DİB’nı AK Parti’nin arka bahçesi yapan Allah’tan korkmaz, Yunan sevici bu ekip şimdi de elini kana buladı.

Balıkesir’de vaiz olan 5 çocuk babası Mehmet Deniz’i bisiklete bindiği, işe motorsikletle gittiği, cübbe giymediği için işten atmışlar. Bunalıma giren Mehmet Deniz intihar etmiş. Daha önce de izin alarak İYİ Parti’nin Nevşehir il binasının açılışında dua eden engelli imamı işten atmışlardı.

DİB eğer işten adam atacak ise imam değil cennette nikah memuru olduğunu zanneden rezil herifi işten atsın.”