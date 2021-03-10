Diyanet'in derdi Türkiye gündeminde! Cinle evlenilir mi ?

Diyanet TV’de “Niçin İnanıyorum” adlı programda "cinler ve periler" konusu ele alındı. Konu çerçevesinde, “Cin-Peri ile evlenilir mi?” sorusuna da cevap arandı.

Diyanet TV'de yayınlanan Niçin İnanıyorum adlı programın konuğu Diyanet Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Bayram Demirtaş, “Cin ve periyle evlenilmez. Çünkü, Kuran’a göre insan insanla evlenmek zorundadır. Cinlerle, perilerle evlendim diyenin psikoloğa gitmesi gerekir” yanıtını verdi.

KAYITLARDAN SİLİNDİ

Programın bu bölümü tartışma yaratınca “cin ve perilerle evlenme” bölümü kayıtlardan çıkarıldı. Geriye sadece cinlerle ilgili diğer soru-cevaplar kaldı.

CİN ÇARPAR MI? SORUSU

Demirtaş, “Cin çağırılır mı, cin çarpar mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Bence cin çarpmaz. Cin, Allah’ın bir kulu. Nurani, görünmeyen, ateşten yaratılmış varlıklar. Kesin olarak var. Bizim günlük hayatımıza ne kadar karışabilirler? Böyle bir şey mümkün olmaz! Böyle bir şey olsaydı hayatımızı devam ettiremezdik. Cinler, kendi alemlerinde yaşarlar. Onlarla yollarımız kesişmez. Cin çağrılmaz. Birileri bu iddiada bulunuyor, ama çağırsa da gelmez. Herkesin iddiası kendisini bağlar. Bizi bağlamaz.”