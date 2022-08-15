Diyanet'ten itiraf gibi açıklama

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen Kuran kurslarını kreşe benzeterek "Pek çok yerde devletin temsilcisi imamlar kaldı" dedi.

AK Parti'nin iktidara geldiği 2002’den bu yana yaklaşık 20 bin köy okulunun kapatılması, milyonlarca öğrencinin taşımalı eğitime mecbur bırakılması ve köylerde öğretmen kalmaması eleştirilirken Diyanet’ten itiraf gibi “devletin tek temsilcisi” açıklaması geldi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, 11 Ağustos’ta iktidara yakınlığıyla bilinen bir kanalda programa konuk oldu.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın haberine göre İşliyin, “Diyanet’in hak etmediği ithamlarla gündeme geldiğini” savundu. 4-6 yaş Kuran kurslarının “daha çok değerler eğitimi” verdiğini belirten ve bu kursları, “okulöncesi, bir nevi kreş” olarak nitelendiren İşliyen, çocukların bu kurslarda yaşama hazırlandıklarını öne sürdü. Diyanet’in, özellikle Antalya’daki beş yıldızlı otel veya tesislerde düzenlediği kurum içi seminer ve hizmetiçi eğitimlere yönelik eleştirileri yanıtlayan İşliyen, aktif 130 bin personel olduğunu ve personellerin bilgisinin sürekli güncellenmesi gerektiğini kaydetti. İşliyen’in, konuşması sırasında “devletin tek temsilcisi” vurgusu yapması ise dikkat çekti. İşliyen, “Pek çok mezrada ve köyde devletin temsilcisi olarak hocalarımızdan, imamlarımızdan başka kimse kalmadı” dedi.

“İmamların birazcık koruyucu hekimlik bilmesi; birazcık elektrikten, tesisattan anlaması; şoförlük yapabilmesi gerekiyor” diyen İşliyen, bu durumu beş yıldızlı otellerdeki seminerlere bağlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Sürekli kendini geliştirmenin zorunlu olduğu bir hizmet üretmeye çalışıyoruz. Bu da sürekli meslek içi eğitimlerle çağın gereklerine kendimizi hazırlamamızı zorunlu kılıyor. Bir araya gelip kaynaşma ve dayanışmayı artırmamız; bu milletin birliği, beraberliğine hizmet için birbirimizle tecrübe paylaşımı yapmamız zorunlu hale geliyor. Bunun için hizmet içi eğitim kursları düzenliyoruz.”

"MALUMUN İLAMIDIR"

İşliyen’in, “Devletin temsilcisi olarak imamlardan başka kimse kalmadı” açıklaması ise eğitimciler tarafından “malumun ilamı” olarak nitelendirildi. Eğitimci Özgür Bozdoğan, İşliyen’in açıklamasının “inşa edilen yeni rejimin açığa çıkması anlamına geldiğini” söyledi. Bozdoğan, “Köylerden öğretmenleri yani bilimi, Aydınlanmayı, çağdaşlaşmayı çekip sadece imamı bıraktığınızda bütün kamusal hizmetlerin de temsilcisi haline geliyor” dedi. Bozdoğan, “MEB, köylerdeki okulöncesi eğitim kurumlarının açılması için bir düzenleme yaptı. Bu eğitimi kimin vereceğini ısrarla sorduk. Öğretmen yok, okul kapalı. Böyle durumda okulöncesi eğitimi nasıl vereceksiniz? Diyanet İşleri başkan yardımcısı, Milli Eğitim bakanının yanıtlaması gereken soruyu yanıtlamış oldu. Bu, malumun ilanıdır” ifadelerini kullandı.

ODTÜ’LÜLERİN PANKARTLARINI HEDEF ALDI

İşliyen, mezuniyet töreninde, Diyanet’in “Fiyatları tayin eden Allah’tır” hadisine işaret edilen fetvasıyla ilgili pankart hazırlayan ODTÜ öğrencilerini de hedef aldı. “Notları belirleyen Allah’tır” yazılı bir pankart açıldığını söyleyen İşliyen, “dini değerlerle alay edildiğini” iddia ederek “Densizlik yapmış gençler. Dini değerlerle dalga geçmek insanın imanını götürür” dedi.

Cumhuriyet