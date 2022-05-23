Diyarbakır Büyükşehir'de Genel Sekreterlik görevine kaymakam atandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter olarak görev yapan Ayhan Kardan görevden alındı. Kardan yerine Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi atandı.

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Ali İhsan Su, belediyede genel sekreter olan görev yapan Ayhan Kardan'ı görevden aldı.

Diyarbakır'ın yerel haber sitelerinde yer alan haberlere göre, iki yıldır genel sekreterlik görevini yürüten Kardan'ın yerine Sur Belediyesi Kaymakamı Abdullah Çiftçi atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Münir Karaoğlu görevden alınmış yerine Mersin Valisi Ali İhsan Su atanmıştı.

Geçen hafta göreve başlayan Su, ikinci haftasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan'ı görevden aldı. Kardan'dan boşalan koltuğa ise Sur Kaymakamı ve Sur Belediyesi Kayyumu Abdullah Çiftçi getirildi.