  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Diyarbakır'da feshedilen MHP il teşkilatının başkanı tutuklandı

Diyarbakır'da feshedilen MHP il teşkilatının başkanı tutuklandı

Diyarbakır'da feshedilen MHP il teşkilatının başkanı tutuklandı

MHP Diyarbakır teşkilatının feshedilmesinin ardından il başkanı Cihan K., ''cinsel istismar'' suçundan tutuklandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'ın dün sosyal medya hesabından duyurusunun ardından, feshedilen partisinin Diyarbakır teşkilatının il başkanı Cihan K., Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Cihan K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

MHP Diyarbakır teşkilatını feshettiMHP Diyarbakır teşkilatını feshettiPolitika

 

DHA

Etiketler mhp diyarbakır teşkilat cinsel istismar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TCMB açıkladı: Dolar ve enflasyon için korkutan tahmin!
YSK, ''Erdoğan 3'üncü kez aday olabilir mi'' sorusuna bu yanıtla, yanıt vermedi
Cono'ların yaşadığı mahalleye şok baskın!
Game of Thrones efsanesi Jon Snow ile geri dönüyor
Yasmin Erbil'den bikini şov!
Bebek katiline de ''seçim müjdesi'' AK Parti'den 'Öcalan'' açılımı geliyor!
Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında zor anları: ''Bu kısmı atlayalım isterseniz''
Ünlü ekonomist ek zam sonrası asgari ücreti kuruşu kuruşuna açıkladı
ATV'nin kriz yaratan Yalnız Kurt dizisi yayından kaldırıldı
İstanbul'da vahşet: Kır düğün salonunun bahçesine gömmüşler!