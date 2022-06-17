Diyarbakır'da feshedilen MHP il teşkilatının başkanı tutuklandı
MHP Diyarbakır teşkilatının feshedilmesinin ardından il başkanı Cihan K., ''cinsel istismar'' suçundan tutuklandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'ın dün sosyal medya hesabından duyurusunun ardından, feshedilen partisinin Diyarbakır teşkilatının il başkanı Cihan K., Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.
Cihan K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA
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