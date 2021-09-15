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Diyarbakır'da gergin dakikalar: Sokaklar savaş alanına döndü

Diyarbakır'da gergin dakikalar: Sokaklar savaş alanına döndü

Diyarbakır Lice'de Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin yaptığı çalışmasını engelleyerek yol kapatan gruba müdahale edildi.

Lice ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin direk üstü pano çalışması, bir grup tarafından engellenmeye çalışıldı. Polis ekipleri, ilçe merkezindeki mahalle girişlerini kapatan grubu uyardı.

Buna rağmen ekiplerin çalışmasına izin vermeyen gruba polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Gruptakiler, ara sokaklara dağıldı. İlçede gerginlik sürerken, polis de güvenlik önlemleri almaya devam ediyor.

Lastik yakıp polise taş attılar

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin direk üstü pano çalışmasını engelleyip, polis müdahalesi ile ara sokaklara kaçan grup, polis ekiplerine taş attı.

Lastik yakıp, yolda barikat kurmak isteyen gruba polis, yeniden gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale ederek, dağıttı.

İlçede gerginliğin devam etmesi üzerine polis ekiplerine, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma çevik kuvvet ekipleri de destek verdi.

Etiketler diyarbakır savaş sokaklar polis
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