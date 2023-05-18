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Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga
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Diyarbakır'da Dicle Nehri Köprü altında bulunan alanda otomobillerin içerisinde içki içen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır-Silvan Karayolu üzerinde bulunan Dicle Nehri Köprü altındaki alanda meydana geldi. İddiaya göre bölgeye otomobillerle gelen iki grup içki içmeye başladı.

Taraflar arasında sözlü olarak başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada İ.Ç. isimli kişi kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde yaptığı çalışmada olaya karıştığı ileri sürülen 5 kişiyi gözaltına aldı.

 Olayla ilgili olarak olay yerinde bulunan 2 otomobil incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili olarak çalışması sürüyor. 

Etiketler diyarbakır kavga silahlı kavga
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