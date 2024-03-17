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DMM'den ''Dolar, iki hafta sonra 40 lira olacak'' iddialarına yanıt

DMM'den ''Dolar, iki hafta sonra 40 lira olacak'' iddialarına yanıt
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yerel seçimlerin ardından Dolar kurunun 40 TL'ye ulaşacağına dair iddialar sonrasında bir açıklama yaptı.

Açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" ile "Merkez Bankası'nın raporu sızdı" iddialarına yanıt verildi.

İddialara konu olan herhangi bir raporun olmadığı kaydedilen açıklamada, asılsız haberlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her ay yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin manipülatif şekilde kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu ankette, mart sonu dolar kur beklentisinin 32 lira 63 kuruş olduğu, piyasa bozucu bu bilinçli eylemden dolayı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymaktan suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yerel seçimlerin ardından Dolar kurunun 40 TL'ye ulaşacağına dair iddialar sonrasında bir açıklama yaptı.

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