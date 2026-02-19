Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın, gümüş ve Borsa İstanbul için kritik uyarı

Piyasalar, 2026 yılına oldukça hareketli bir başlangıç yaptı. Ekonomist Filiz Eryılmaz'ın 19 Şubat 2026 itibarıyla yaptığı değerlendirmeler; ABD verilerinden Borsa İstanbul’un yıl sonu hedeflerine, altın ve gümüşteki sert fiyat hareketlerinden Merkez Bankası’nın manevra alanına kadar geniş bir perspektif sunuyor.

Ünlü ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, katıldığı bir sosyal medya programında piyasalara ilişkin çok kritik detaylar paylaştı.

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'ın yaptığı değerlendirmelere göre;

ABD Verileri ve Fed: Haziran’dan Önce İndirim Bekleyenler Dikkat!

ABD'den gelen son istihdam verileri ilk bakışta "güçlü" bir ekonomik tablo çizse de, Eryılmaz alt detaylardaki zayıflığa dikkat çekiyor.

İstihdamın Altı Boş mu? Tarım dışı istihdam 130 bin seviyesinde kalsa da, büyüme büyük oranda sağlık ve sosyal hizmetler gibi savunmacı sektörlerden geliyor. İmalat ve profesyonel hizmetlerdeki zayıflık, ekonominin genel sağlığına dair soru işaretleri yaratıyor.

Enflasyon ve Fed: Enflasyondaki düşüş büyük oranda enerji ve ikinci el araç fiyatlarına bağlı. Ancak "hizmet enflasyonu" hala oldukça katı.

Faiz Kararı: Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'a göre genel tablo, Fed'in Haziran’dan önce bir faiz indirimi yapmasını gerektirmiyor. Hatta piyasa beklentisi şimdiden Temmuz ayına kaymaya başlamış durumda.

Altın ve Gümüş: "Gümüşte Köpük Var, Altın Daha Sağlam"

Emtia piyasasında son dönemde yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıyı ikiye bölmüş durumda.

Altın: Merkez bankalarının alımları ve jeopolitik riskler (özellikle Ortadoğu ve İran kaynaklı gerilimler) altını daha güvenli bir liman kılıyor. Teknik olarak 4.800 dolar üzeri kalıcılık, 5.500-6.000 dolar gibi iddialı hedefleri masada tutuyor.

Gümüş: Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, gümüşe karşı çok daha temkinli. Gümüşteki son yükselişin büyük oranda FOMO (fırsatı kaçırma korkusu) etkisiyle oluştuğunu belirten ekonomist, 70 dolar altındaki kapanışların fiyatı 50-55 dolar bandına kadar çekebileceği konusunda uyarıyor.

Türkiye Ekonomisi: Enflasyon Raporu ve Borsa Beklentisi

Türkiye tarafında ise Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026'nın ilk Enflasyon Raporu'ndaki revizyonları piyasanın odağında.

TCMB'nin Manevrası: Banka, 2026 yıl sonu tahmin aralığını %15-21 bandına çekse de ara hedefi %16’da sabit tuttu. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz bu durumu "hibrit yaklaşım" olarak tanımlıyor ancak hizmet enflasyonundaki direncin kırılması konusunda piyasanın bankadan daha karamsar olduğunu belirtiyor.

Borsa İstanbul: BIST 100 endeksi için genel beklenti olumlu seyretmeye devam ediyor. Yabancı ilgisi ve teknik kırılımlar yükselişi desteklerken, yıl sonu için 16.000 puan seviyeleri hedef olarak gösteriliyor. Ancak siyasi gelişmeler ve enflasyon verileri bu hedefin önündeki temel riskler.

Yatırımcı Ne Yapmalı ?

Manşet Verilere Kanmayın: İstihdam veya enflasyon açıklandığında sadece ana rakama değil, alt kalemlere (sektörel dağılım, hizmet enflasyonu vb.) bakın.

Kademeli Alım: Altında geri çekilmeler uzun vadeli yatırımcı için fırsat sunsa da "dip burası" diyerek tüm sermayeyle girmekten kaçının.

Borsa'da Seçici Olun: Endeksin genel yükselişine rağmen, yüksek sermaye harcaması olan (özellikle yapay zeka odaklı ancak karlılığı düşük) teknoloji hisselerinden daha geleneksel sektörlere doğru bir rotasyon yaşanabilir.

