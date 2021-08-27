Doğal afet bağışları vergiden düşecek!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin sorusuna verdiği yanıtta, yangın ve seller için başlatılan yardım kampanyasına katılan şirketlerin yaptıkları bağışların vergiden düşebileceğini açıkladı.

t24’ün haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 25 Ağustos tarihli yazısıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyalarında yapılan nakdi ve ayni yardımların vergi matrahından indirilebileceği bilgisi verildi. Bunun için yapılan yardımların bankalardaki ilgili hesaplara yatırıldığının banka dekontlarıyla belgelendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Manavgat’ta başlayıp ardından Milas, Marmaris, Bodrum, Muğla ve Aydın’a kadar sıçrayan orman yangınları ve Kastamonu, Sinop’ta yaşanan sel felaketlerinin ardından Remiz Gazete’de yardım toplanacağı yazılmıştı. Felaketlerin ardından paylaşılan Iban hesapları, ciddi tartışmaya da yol açmıştı.