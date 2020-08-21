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Erdoğan'ın doğalgaz müjdesi piyasada ters tepti!
Erdoğan'ın doğalgaz müjdesi piyasada ters tepti!
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  3. 21 Ağustos 2020 18:07

Doğalgaz müjdesi sonrası CHP'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 miilyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıklamasının ardından, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan, "Güzel bir haber aldık, hayırlı olsun" açıklaması geldi.

Doğalgaz müjdesi sonrası CHP'den ilk açıklama
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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunduğunu açıklamasıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Altay, "Güzel bir haber aldık. Sevindik. Enerjide dışa bağlılığımızı minimize edecek bu kaynağı en verimli bir şekilde milletimizin refahı, ülkemizin güçlenmesi için kullanmak temel görev ve sorumluluktur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.Hayırlı olsun. #Dogalgaz" ifadelerini kullandı.

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