Doğalgaz müjdesi sonrası CHP'den ilk açıklama

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunduğunu açıklamasıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Altay, "Güzel bir haber aldık. Sevindik. Enerjide dışa bağlılığımızı minimize edecek bu kaynağı en verimli bir şekilde milletimizin refahı, ülkemizin güçlenmesi için kullanmak temel görev ve sorumluluktur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.Hayırlı olsun. #Dogalgaz" ifadelerini kullandı.