Doğumda erkekti, taburcu olurken kız!

Gaziantep’te doğum yapan kadın, erkek bebek dünyaya getirdiğini ancak hastanede kendisine kız bebek verildiğini iddia etti. Hastanede doğum yapan Fatma Ç’ye (23), yeni doğan ünitesinde bir süre yoğun bakımda tutulduktan sonra bebeği teslim edildi.

Evine giden Fatma Ç, erkek çocuk dünyaya getirdiğini, hastanede kendilerine verilen doğum raporunda bebeğin cinsiyetinin erkek olarak yazıldığını ancak kendisine kız bebek verildiğini öne sürdü.

‘DNA TESTİ YAPTIRACAĞIZ’

Baba Hıdır Ç. de, eşinin erkek bebek dünyaya getirdiğini, kendilerine verilen çocuğun farklı olduğunu savundu.

Yarın DNA testi yaptıracaklarını dile getiren Hıdır Ç, “Amacımız çocuğun kime ait olduğunu öğrenmektir. DNA testiyle her şey ortaya çıkacak” dedi.

İddia üzerine hastane yönetiminin aileye DNA testi yaptıracağı öğrenildi.

‘KARIŞIKLIK SÖZ KONUSU DEĞİL’

Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesi Başhekimi Gökhan Karalar iddia üzerine yaptığı yazılı açıklamada, 30 Temmuz’da hastanede doğum yapan Fatma Ç’nin bebeğinin karıştırıldığı, erkek bebek yerine kendilerine kız bebek verildiğine dair iddiaları içeren bazı haberlerin yer aldığını belirtti.

Karalar, açıklamasında, “30 Temmuz 2020 günü hastanemizde 4 doğum gerçekleşmiştir. 4 doğumda da kız çocuğu dünyaya gelmiştir ve bununla ilgili resmi belgeler ve hastane kayıtları mevcuttur. Basında yer aldığı gibi, iddia edilen farklı bebek cinsiyeti ve karışıklığının olması söz konusu değildir” ifadesine yer verdi.