Doktor bu kağıdı duvara astı ortalık karıştı !

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 19 yaşındaki bir hastanın başvurusunun ardından acil servisin yeşil alan bölümüne “Coranavirüs şüphesi ile yeşil alan kapatılmıştır" diye bir yazı yazıldı. Konuyla ilgili başhekimlikten açıklama geldi. Öte yandan Sağlık Bakanı Koca da İstanbul, İzmir ve Aksaray'da Corona virüsüne rastlanılmadığını bildirdi.

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 19 yaşındaki S.Y. isimli kadının Corona virüsü şüphesiyle yatırıldığı ileri sürüldü.

Acil servisin yeşil alan bölümüne “Coranavirüs şüphesi ile yeşil alan kapatılmıştır. Muayene diğer alanlarda yapılmaktadır” diye yazı yazıldı.

Yazının asılmasından kısa süre sonraysa Hastanenin başhekimliğinden açıklama geldi.

“BAŞHEKİMLİĞİMİZİN BİLGİSİ DIŞINDA”

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

28/01/2020 tarihinde saat 22:30 sularında hastanemiz acil servisine ateş, halsizlik şikayeti nedeni ile başvuran 19 yaşında bayan hasta hastanemizde çalışan acil uzmanı tarafından acil servis yeşil alanda değerlendirilmesi sonrasında Başhekimliğimizin bilgisi dışında Corona Virus enfeksiyonu ön tanısı şüphesi ile ilgili uzman tarafından yazılan bir not ile müşaade altına alınmıştır.

Hastanın hastanemiz enfeksiyon hastalıkları kliniği tarafından muayenesi ve yapılan tetkikleri sonrasında Corona Virus enfeksiyonu kliniği ile uyumlu olmadığı tespit edilmiştir.

Üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile tedavisi düzenlenerek hastanemizden taburcu olmuştur. Hastanemizin hiçbir biriminde karantina uygulaması yapılmamıştır ve acil servisimiz de dahil olmak üzere tüm birimlerimiz kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir.

Kamu oyunda oluşan yanlış anlaşılma ve bilgi kirliği nedeni ile Başhekimliğimiz adına tüm halkımızdan özür dileriz.

İhmali olan çalışanlar hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

BAKANDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul’daki şüpheli vakalarda koronavirüsüne rastlanılmadığını bildirdi.