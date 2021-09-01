Doktorların müdahale etmediği kadın hayatını kaybetmişti: Olayla ilgili yeni gelişme

Bursa Şehir Hastanesi'nin bahçesinde kalp hastası kadının fenalaşıp yaşamını yitirmesi olayına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Bursa Şehir Hastanesi’nde meydana geldi. Kalp rahatsızlığı bulunan Güllü Gülfidan, muayene için geldiği hastane bahçesindeki bankta otururken fenalaştı. Yere düşen Gülfidan için yakınları hastaneye giderek doktorlardan yardım istedi. 112 Acil’e yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Gülfidan’a kalp masajı yaptı. Ambulansa alınan Gülfidan, yaklaşık 400 metre uzaklıktaki aynı hastanenin acil servisine götürüldü. Güllü Gülfidan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gülfidan’ın olay yerindeki yakınları hastanedeki doktorların bahçeye çıkarak, yardım etmediklerini öne sürdü. Sağlık ekibinin Gülfidan’a müdahalesi ve hastane bahçesinde toplanan kalabalığın tepkisi ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nden bugün olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İhbar üzerine, 112 ekiplerinin yanı sıra, hastanenin Mavi kod ekibinin de olay yerine yönlendirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Bursa Şehir Hastanesi bahçesinde acil müdahalenin gecikmesi nedeniyle bir vatandaşımızın vefat ettiği iddiası üzerine bu açıklamaya gerek görülmüştür. Bursa Şehir Hastanesi bahçesinde, kampüs alanı içerisinde saat 10.36 sularında bir vatandaşımızın yere düştüğü ihbarı üzerine 112 ve hastane mavi kod ekipleri olay yerine yönlendirilmiştir. Olay yerine intikal eden 112 ve Mavi kod ekiplerince hastaya gerekli müdahale yapılmış, ancak hasta kurtarılamamıştır. Yapılan incelemede hastanın kalp yetmezliği ve koroner arter hastalığının bulunduğu ve haftalık takibinin yine Bursa Şehir Hastanesi’nde yapıldığı belirlenmiştir. Bakanlığımızca olayla ilgili ayrıntılı inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

CENAZESİ KALDIRILDI

Aslen Şanlıurfalı olan Gülfidan'ın cenazesi Manisa'da yaşayan ailesine teslim edildi. Gülfidan için Akhisar ilçesi Hacı İshak Mahallesi'ndeki Yıldız Camisi'nde, bugün öğle vakti yakınlarının katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Gülfidan, kılınan cenaze namazının ardından Akhisar İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"ANNEMİ ÖLÜME TERK ETTİLER"

Cenaze namazı sonrası taziyeleri kabul eden çocukları, Gülfidan'ın ölümünde hastane yetkililerinin ihmali olduğunu ileri sürüp, yetkililerden davacı olacaklarını söyledi. İsmail Gülfidan (50), "Annemiz kendi ayağıyla tedavi olmak için hastaneye gitti. Oradaki yetkililerin hiçbiri annemle ilgilenmedi. Annemi ölüme terk ettiler. Bunun takipçisi olacağız. Bu bir cinayettir" dedi.

Salih Gülfidan (48) da "Annemi geçen 26 Ağustos'ta kardiyoloji doktoruna götürmüşlerdi. Annemin kan sulandırıcı bir iğnesi vardı. O iğneyi vurduğu zaman annem rahatsız oluyordu. Sabahtan annemi, iğnesini yaptıktan sonra hastaneye götürdük. Annem hastane önüne geldiğimizde, 'Oğlum benim takatim yok' dedi. Ben de 'Anne bekle bir araba alıp geleyim' dedim. Hastanede bir tane hasta arabası bulamadım. Oradaki bir görevliye gidip, 'Annem çok hasta, bir hasta arabası verir misin' dediğimde, 'Sıranızı bekleyeceksiniz' dedi. 'Sıra bekleyecek bir hasta değil' dediğimde ise 'Burada herkes hasta' dedi. Tam bu sırada yanımdan geçen bir kişi, 'Şurada bir kişi düştü, kıvranıyor' dedi. Kız kardeşim 'Ağabey, annem düşmüş' dedi. Bir hasta arabası annemin hayatına mal oldu. Bunun peşini bırakmayalım diyorum. Bugün benim annemin başına gelen yarın başkasının annesinin başına da gelebilir" diye konuştu.

Makbule Asa (43), "Annemi ölüme terk ettiler. Annem oradayken, kesinlikle müdahale etmediler. Bunun peşini bırakmayacağız" dedi.