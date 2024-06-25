Dolar 33 TL'yi aştı, Euro ve altın da yükseliyor

TCMB'nin Perşembe günü açıklayacağı Haziran ayı politika faizi kararı öncesinde Kurban Bayramı tatilinin rehavetini geride bırakan piyasalarda zirvedeki seyir tüm hızıyla sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Geride bıraktığımız Kurban Bayramı tatilinin ardından geçtiğimiz hafta sadece 2 gün açık olan piyasalarda döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam etmişti.

Yeni hafta AK Parti iktidarının yeni vergi düzenlemeleri tartışmalarıyla başlarken, başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerde Türk Lirası karşısında zirvedeki seyir devam ediyor.

Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan politika faiz kararı öncesinde piyasalar gerilmiş yay gibi...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,93 TL'den başlayan Dolar tarihi rekoru olan 33 TL'yi aştıktan sonra 32,96 TL'den den,

35,40 TL'den başlayan Euro 35,34 TL'den,

41,80 TL'den başlayan Sterlin 41,85 TL'den,

20,68 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,70 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,90 TL'den, Euro 35,36 TL'den, Sterlin 41,79 TL'den, Japon Yeni ise 20,64 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 323 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 330 Dolar'dan,

2 bin 462 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 468 TL'den,

4 bin 76 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 082 TL'den,

16 bin 771 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 80 TL'den,

31,25 TL'den başlayan Gümüş ise 31,25 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 332 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 464 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 76 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 771 TL'den, Gümüş ise 31,34 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 60 bin 965 Dolar'dan başlayan Bitcoin 61 bin 125 Dolar'dan,

3 bin 368 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 373 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 85,19 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,58 Dolar'dan işlem görüyor