Dolar bir rekor daha kırdı

Kritik Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine artık sadece 3 gün kala piyasalar zirveye demir attı. İşte 11 Mayıs Çarşamba itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Kritik 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala piyasalardaki yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Dolar TL 19,57'yi de görerek zirve tazeledi. Bu verilere göre TL dolar karşısında yılbaşından bugüne değer kaybı yüzde 4 seviyesinde.

Risk primi kritik eşikte

Türkiye'nin 5 yıllık kredi temerrüt takası Aralık 2022'den bu yana ilk kez 500 baz puanın altını gördü. Risk priminde 42 baz puanlık düşüş izlendi. Bu düşüş Kasım ayından bu yana en sert düşüş oldu. Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Türkiye'nin dolar cinsi en uzun vadeli tahvili ralliyi 3. güne taşıdı. 2047 vadeli tahvil 1.7 sent artışla 1 yılı aşkın sürenin zirvesine çıktı.

ABD enflasyonu

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ABD'de enflasyon Nisan'da yıllık yüzde 4,9 oldu. Enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine indi. Açıklanan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,4 artış gösterdi. Piyasanın aylık artış beklentisi de yüzde 0,4 seviyesindeydi. ABD'de Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi ise aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel gerçekleşti. Buna göre, aylık artış yüzde 0,4 olurken yıllık artış yüzde 5,5 seviyesinde gerçekleşti.



Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve ciddi bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 19,54 TL'den başlayan Dolar 19,57 TL 'den,

21,45 TL'den başlayan Euro 21,40 TL 'den,

24,78 TL'den başlayan Sterlin 24,68 TL 'den,

14,60 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,57 TL 'den işlem görüyor. Dün Dolar 19,53 TL'den, Euro 21,43 TL'den, Sterlin 24,67 TL'den, Japon Yeni ise 15,03 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş Güne 2.030 Dolar'dan başlayan Ons altın 2.024 Dolar 'dan,

1.276 TL'den başlayan Gram altın 1.273 TL 'den,

2.309 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.318 TL 'den,

9.474 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 9.518 TL 'den,

15,90 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 15,69 TL 'den fiyatlanıyor.



Dün Ons altın 2.022 Dolar'dan, Gram altın 1.270 TL'den, Çeyrek altın 2.309 TL'den, Cumhuriyet altın 9.474 TL'den, Gram Gümüş ise 15,88 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar





Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 27 bin 487 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 390 Dolar'dan,

1.829 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.819 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 77,14 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 77,05 Dolar'dan işlem görüyor.