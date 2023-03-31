Dolar, Euro alev aldı; altın zirvede

Haftanın son işlem gününde Dolar/TL ve Euro/TL'den yeni rekorlar peş peşe gelirken, altın fiyatları da zirvede. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Hafta boyunca süren başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi haftanın son işlem gününde de devam ediyor.

ABD, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları'nın faiz artırma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ise faizi sabit tutma kararları gölgesinde geçen hafta Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam eden döviz ve değerli metaller yeni haftada yükselişini sürdürüyor.

Dolar/TL kurunun ardından Euro/TL de yeni bir rekor kırarken, altın fiyatları da zirveye demir attı.

Rekor serisine bu yıl da devam eden euro/TL, haftanın son iş gününde tarihte ilk kez 21 TL'yi aşarak 21,0509 seviyesine çıkarak rekor yeniledi. Dolarda ise yükseliş devam ediyor.

İşte piyasalarda son durum: Dolar, Euro ve Sterlin Dolar 19,17 TL'den, Euro 20,90 TL'den, Sterlin 23,78 TL'den, Japon Yeni ise 14,44 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta Dolar 19,16 TL'den, Euro 20,98 TL'den, Sterlin 23,79 TL'den, Japon Yeni ise 14,50 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş

Ons altın 1.979 Dolar'dan, Gram altın 1.220 TL'den, Çeyrek altın 2.011 TL'den, Cumhuriyet altın 8.282 TL'den,

Gram Gümüş ise 14,73 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 1.971 Dolar'dan, Gram altın 1.215 TL'den, Çeyrek altın 2.011 TL'den, Cumhuriyet altın 8.282 TL'den, Gram Gümüş ise 14,54 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.





Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 28 bin 141 Dolar'dan, Ethereum ise 1.803 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 78,65 Dolar'dan işlem görüyor.