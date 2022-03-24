Dolar, Euro, altın ve Bitcoin'de dikkat çeken hareketlilik

Piyasalar tedirgin eden yükseliş seyrine devam ediyor. Haftanın son işlem günü yaklaşırken, Türk Lirası'ndaki değer kaybı da büyüyor. İşte dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Rusya - Ukrayna savaşının körüklediği piyasalarda, hem dövizin hem de altının yükseliş trendi devam ediyor. Türkiye'de yükselen enflasyon ve Türk Lirası'nın dövize karşı olan değer kaybı ise korkutucu boyuta geldi.

Her gün yeni bir tedirginlikle güne başlayan piyasalarda yükseliş sürüyor.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri bu ay 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten geçen hafta 100 baz puana yakın gerilemişti. CDS dün ise günü 588/598 baz puan seviyesinde tamamladı.

Bugün ayrıca geçen hafta politika faizinin %14'te sabit tutulduğu Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özetleri; haftalık para ve banka, rezerv ve menkul kıymet istatistikleri de takip edilecek.

Kur korumalı mevduat (KKM) sisteminde bu hafta itibarıyla başlayan ilk dönüşlerin döviz talebine dönüşüp dönüşmeyeceğini de önümüzdeki dönem piyasada takip edilmeye devam edilecek gelişmelerin başında yer alıyor.

Bankacılar TCMB yatırımcı toplantısında da KKM, YUVAM ve altının sisteme dahil edilmesine yönelik uygulamaların ekonomiye etkisini ve önümüzdeki dönem olası değişiklikleri de anlamaya çalışacak.

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 14,80 TL'den başlayan Dolar 14,84 TL'den, 16,30 TL'den başlayan Euro 16,38 TL'den, 19,60 TL'den başlayan Sterlin ise 19,65 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,8550 lira, avronun satış fiyatı ise 16,3210 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.941 dolar olan altında, gram altın 925/926, çeyrek altın 1.487/1.488, Cumhuriyet altını ise 6.125/6.126 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,95 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 43 bin 52 Ethereum 3 bin 50 dolardan işlem görüyor. Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, merkez bankası dijital para biriminin faydaları ve maliyetlerini incelediklerini belirterek, dijital finansın mevcut yasa ve düzenlemelerde değişiklik yapılmasını gerektireceğini söyledi. Fed'in merkez bankası dijital para birimi konusunda henüz bir karar vermediğini belirten Powell, "Bir merkez bankası dijital para biriminin potansiyel kullanım durumlarını, faydalarını, maliyetlerini ve risklerini aktif olarak inceliyoruz." dedi.

Brent petrol fiyatı

Brent petrolün varili, Hazar Boru Hattı'nda fırtına kaynaklı kesintilerin yaşanmasının ardından uluslararası piyasalarda 120 doları aştı. Dün 115 dolar seviyesinde işlem gören Brent petrolün varil fiyatı, akşam saatlerinde yüzde 4,3 artışla 120,37 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 114,06 dolardan alıcı buldu. Yaklaşık bir buçuk ay süreceği açıklanan kesinti kararı, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıklamasından bir gün önce gerçekleşti.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 34,06'dan yüzde 40,47'ye, yıl sonu dolar beklentisi ise 16,04'ten, 16,68'e yükseldi. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,04 TL iken, bu anket döneminde 16,68 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,62 TL ve 17,42 TL olarak gerçekleşti.