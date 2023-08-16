Dolar, Euro ve altın fiyatları kritik seviyede

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Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürerek kritik seviyeye ulaşan Dolar zirvede yatay seyrine devam ediyor. Euro/TL ve altın fiyatları ise dalgalanmaya devam ediyor.

Moody's Türk bankalarının görünümünü değiştirdi

Moody's Türk bankaları için görünümünü negatiften durağana çevirdi.

Geçen hafta Türkiye'nin ortodoks politikalara dönmesi durumunda not artışı olabileceği mesajını veren Moody's şimdi de Türk bankalarının görünümünü değiştirdi. Kuruluştan yapılan açıklamada, Türk bankacılık sistemi için görünümün durağan olarak değiştirildiği belirtildi.

Değerlendirmede Türk bankaları için faaliyet ortamının, ekonomik büyümede beklenen yavaşlama ve devam eden yüksek enflasyon nedeniyle zorlu ve dalgalı olmaya devam ettiğini belirten Moody's, hükümetin Mayıs 2023'teki seçimlerin ardından ortodoks politikalara dönme yönündeki ilk adımlarının, Türk bankaları için faaliyet koşullarını desteklediğini ifade etti.

Moody's'in değerlendirmesine göre, çok yüksek enflasyon, daha yüksek vergiler ve liranın değerinde daha fazla bozulma, tüketici harcamaları üzerinde baskı oluşturacak ve borçluların geri ödeme kapasitesini zayıflatarak bankaların varlık kalitesini baskı altına alacak.

TL'deki değer kaybı ve kredi hacmindeki genişlemenin, 2022'ye kıyasla daha yavaş olsa da görünüm döneminde sektörün sermaye yeterliliğini zorlayacağını ifade eden Moody's, kârlılığın 2022'de kaydedilen zirvelere göre normalleşeceğini ama yine de güçlü kalmaya devam edeceğini belirtti.

İşte piyasalarda son durum:

Güne 27,04 TL'den başlayan Dolar 27,06 TL'den,

29,49 TL'den başlayan Euro 29,56 TL'den,

34,39 TL'den başlayan Sterlin 34,40 TL'den,

18,60 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,62 TL'den işlem görüyor.