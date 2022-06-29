Dolar, Euro ve altın kritik sınırda

Ekonomi yönetiminin adımlarına verdiği olumlu tepki sınırlı kalan piyasalarda Türk Lirası'nın değer kaybı sürüyor. İşte dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

BDDK'nın geçen hafta cuma günü piyasalar kapandıktan sonra alınan "Döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi geçmeyen şirketlere, döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkarmama şartıyla kredi verilmesi" kararıyla piyasalarda büyük bir geri çekilme yaşanmıştı. Ancak yeni haftada kur yeniden Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam ediyor.

Dolar endeksi 103, Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi de 803 baz puan seviyesinde bulunuyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 16,66 TL'den, Euro 17,53 TL'den, Sterlin ise 20,35 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.820 dolardan fiyatlanırken, Gram altın 975 TL'den, çeyrek altın 1.567 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.449 TL'den işlem görüyor.



Gümüş ise 11,17 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 20 bin 243 dolar, Ethereum ise bin 145 dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Dün tekrar 110 dolar seviyesini aşan Brent petrol, 29 Haziran sabahına hafif düşüşle başladı. Uluslararası piyasada Brent petrol fiyatı 113,02 dolardan işlem görüyor.