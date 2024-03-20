Dolar, Euro ve altın yeniden vites yükseltti

TCMB'nin Mart ayı faiz kararına 1 kala, başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Yerel seçimler öncesinde TCMB'nin son politika faiz kararı olacak olan Mart ayı faiz kararına 1 gün kala piyasalardaki yangın da Türk Lirası'ndaki değer kaybı da sürüyor.

Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 20,50 TL seviyesinde bulunan Dolar kuru 2024 yerel seçimleri öncesinde yüzde 50’den fazla artarak 32 TL'ye, Euro/TL de 35 TL'ye ulaştı. Dolar TL'de son zirve dün 32.39 ile görüldü. Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yıl başından beri değer kaybı ise yüzde 8.8 seviyesinde. Piyasalarda yüksek seyreden lokal döviz talebi yakından izleniyor.

TCMB'nin faiz kararı ne yönde olacak ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 21 Mart Perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmuştu. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 45'te sabit bırakılması yönünde oldu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu. TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay sonuna yönelik beklenti 45, 3 ay sonrası için ise yüzde 46,85 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıktı.

İşte 20 Mart Çarşamba günü Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,37 TL'den başlayan Dolar 32,38 TL'den,

35,20 TL'den başlayan Euro 35,23 TL'den,

41,20 TL'den başlayan Sterlin 41,24 TL'den,

21,40 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,41 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,34 TL'den, Euro 35,17 TL'den, Sterlin 41,16 TL'den, Japon Yeni ise 21,52 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 158 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 158 Dolar'dan,

2 bin 245 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 246 TL'den,

4 bin 52 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 52 TL'den,

16 bin 674 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 674 TL'den,

25,91 TL'den başlayan Gümüş ise 25,93 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 154 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 239 TL'den,Çeyrek altın 4 bin 52 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 674 TL'den, Gümüş ise 25,89 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ve son 15 günde rekor üstüne rekor kıran kripto para piyasalarında geçen hafta ABD'den gelen veriler sonrasında başlayan sert düşüş de devam ediyor.

Güne 60 bin 992 Dolar'dan başlayan Bitcoin 60 bin 704 Dolar'dan,

3 bin 75 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 186 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 86,74 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 86,82 Dolar'dan işlem görüyor.