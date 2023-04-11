Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti

Döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi sürüyor. Seçimlere 1 aylık bir süre kala, Dolar, Euro ve altın Türk Lirası karşısında vites büyüttü. İşte 11 Nisan Salı itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye'de 14 Mayıs seçimleri için geri sayım hızlanmışken piyasalarda da endişe verilen seviyeler görülmeye devam ediyor. Yeni haftaya zirvede başlayan döviz ve değerli metallerin zirve seyri devam ediyor.

Küresel piyasalar, ABD'de para politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle yeni haftaya temkinli başlarken, çarşamba günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin Dünkü kapanışta Dolar 19,28 TL'den, Euro 20,89 TL'den, Sterlin 23,83 TL'den, Japon Yeni ise 14,44 TL'den işlem görmüştü. Bugün ise;



Güne 19,27 TL'den başlayan Dolar 19,27 TL 'den,

20,98 TL'den başlayan Euro 21 TL 'den,

23,93 TL'den başlayan Sterlin 23,94 TL 'den,

14,46 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,46 TL 'den işlem görüyor. Altın ve gümüş

Dünkü kapanışta Ons altın 1.989 Dolar'dan, Gram altın 1.231 TL'den, Çeyrek altın 2.082 TL'den, Cumhuriyet altın 8.625 TL'den, Gram Gümüş ise 15,36 TL'den işlem görmüştü. Bugün ise; Güne 2.001 Dolar'dan başlayan Ons altın 2.000 Dolar 'dan,

1.239 TL'den başlayan Gram altın 1.239 TL 'den,

2.082 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.082 TL 'den,

8.578 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 8.578 TL 'den,

15,47 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 15,52 TL 'den fiyatlanıyor. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.





Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 30 bin 110 Dolar'dan başlayan Bitcoin 30 bin 62 Dolar'dan,

1.921 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.918 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 84,72 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,89 Dolar'dan işlem görüyor.