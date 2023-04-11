Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti
Döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi sürüyor. Seçimlere 1 aylık bir süre kala, Dolar, Euro ve altın Türk Lirası karşısında vites büyüttü. İşte 11 Nisan Salı itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Türkiye'de 14 Mayıs seçimleri için geri sayım hızlanmışken piyasalarda da endişe verilen seviyeler görülmeye devam ediyor. Yeni haftaya zirvede başlayan döviz ve değerli metallerin zirve seyri devam ediyor.
Küresel piyasalar, ABD'de para politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle yeni haftaya temkinli başlarken, çarşamba günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.
İşte piyasalarda son durum:
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.
Güne 30 bin 110 Dolar'dan başlayan Bitcoin 30 bin 62 Dolar'dan,
1.921 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.918 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Güne 84,72 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,89 Dolar'dan işlem görüyor.
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