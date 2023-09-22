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Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti

Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti
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TCMB'nin dün açıkladığı faiz kararı sonrasında hareketlenen piyasalar haftanın işlem gününde ibreyi yeniden yukarı çevirdi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün gerçekleşen Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında açıkladığı faiz kararıyla piyasalarda yukarı yönlü hafif bir hareketlenme olmuştu. Haftanın son işlem gününde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerde Türk Lirası karşısındaki yükseliş hareketi devam ediyor.

TCMB'nin faiz kararı
 

TCMB Para Politikası Kurulu politika faizini 500 baz puan arttırarak politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 25’ten yüzde 30 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.  TCMB'den yapılan açıklamada ayrıca "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir." denildi. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 750 baz puan artırılarak yüzde 17,50'den yüzde 25'e yükseltilmişti.

Dolar/TL, TCMB’nin 24 Ağustos’taki 750 baz puanlık faiz artışı sonrasında 27 seviyesinin altına gerilemişti. 25 günlük aranın ardından Dolar kuru bugünkü PPK toplantısı öncesinde ise yeniden 27 TL sınırını aşmıştı.
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 30'a çıkarırken, seçimler sonrası başlayan cumhurbaşkanın da desteğini açıkladığı sıkılaştırma sürecinin devam edeceği ve dezenflasyonda kararlı olduğu mesajını verdi.
 
İşte piyasalarda son durum:
 
Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni


Güne 27,12 TL'den başlayan Dolar 27,15 TL'den, 
28,90 TL'den başlayan Euro 28,91 TL'den, 
33,33 TL'den başlayan Sterlin 33,26 TL'den, 
18,34 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,32 TL'den işlem görüyor.

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