Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün gerçekleşen Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında açıkladığı faiz kararıyla piyasalarda yukarı yönlü hafif bir hareketlenme olmuştu. Haftanın son işlem gününde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerde Türk Lirası karşısındaki yükseliş hareketi devam ediyor.
TCMB'nin faiz kararı
TCMB Para Politikası Kurulu politika faizini 500 baz puan arttırarak politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 25’ten yüzde 30 düzeyine yükseltilmesine karar verdi. TCMB'den yapılan açıklamada ayrıca "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir." denildi. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 750 baz puan artırılarak yüzde 17,50'den yüzde 25'e yükseltilmişti.
Dolar/TL, TCMB’nin 24 Ağustos’taki 750 baz puanlık faiz artışı sonrasında 27 seviyesinin altına gerilemişti. 25 günlük aranın ardından Dolar kuru bugünkü PPK toplantısı öncesinde ise yeniden 27 TL sınırını aşmıştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 30'a çıkarırken, seçimler sonrası başlayan cumhurbaşkanın da desteğini açıkladığı sıkılaştırma sürecinin devam edeceği ve dezenflasyonda kararlı olduğu mesajını verdi.
İşte piyasalarda son durum:
Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni
Güne 27,12 TL'den başlayan Dolar 27,15 TL'den,
28,90 TL'den başlayan Euro 28,91 TL'den,
33,33 TL'den başlayan Sterlin 33,26 TL'den,
18,34 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,32 TL'den işlem görüyor.
Dünkü kapanışta Dolar 27,11 TL'den, Euro 28,93 TL'den, Sterlin 33,36 TL'den, Japon Yeni ise 18,35 TL'den işlem görmüştü.
Altın Fiyatları
Güne 1.924 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.927 Dolar'dan,
1.678 TL'den başlayan Gram altın 1.682 TL'den,
2.788 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.798 TL'den,
11.469 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 11.518 TL'den,
20,56 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 20,71 TL'den fiyatlanıyor.
Dünkü kapanışta Ons altın 1.921 Dolar'dan, Gram altın 1.672 TL'den, Çeyrek altın 2.788 TL'den, Cumhuriyet altını 11.469 TL'den, Gram Gümüş ise 20,14 TL'den fiyatlanmıştı.
Bitcoin ve Ethereum
Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.
Güne 26 bin 624 Dolar'dan başlayan Bitcoin 26 bin 655 Dolar'dan,
1.593 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.595 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Güne 93,84 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 93,70 Dolar'dan işlem görüyor.