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Dolar, Euro ve Altın zirveye yapıştı, bırakmıyor!

Dolar, Euro ve Altın zirveye yapıştı, bırakmıyor!
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Bayram tatili sonrasına hızlı başlayan piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sürüyor. İşte 4 Temmuz Salı itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

TCMB'nin yeterli bulunmayan faiz arttırımı kararıyla birlikte zirveye tutunan hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki acı rekorları tüm hızıyla sürüyor.

Son bir ayda TL’deki değer kaybının hızlanmasıyla Türk Lirası, bu yılın başından beri dolara karşı yüzde 30'a yakın değer kaybetti. Seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesinde seyreden Dolar 26,25 TL'yi, Euro/TL de 28,40 TL'yi, Gram altın da 1.623 TL'yi görerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı.  Ekonomistlere göre dolar/TL kurunun bundan sonra göreceği seviyeyi, yine Merkez Bankası’nın izleyeceği faiz politikası ve sıkılaşmanın hangi hızda kaydedileceği etkileyecek.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yen'i...

Dolar 25,94 TL'den, Euro 28,26 TL'den, Sterlin 32,95 TL'den, Japon Yeni ise 17,96 TL'den işlem görüyor.

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