Dolar, Euro ve altın zirveye yapıştı; bırakmıyor

Yeni haftanın ilk işlem gününde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki yolculuğu tam gaz devam sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

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2024 yılında da kuruş kuruş artarak her güne yeni bir rekorla başlayan dövizdeki zirve seyri yeni haftada da devam ediyor.

Dolar TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürerek 30.7005 ile yeni tarihi zirvesinde güne başladı. Bu verilere göre TL, Ocak ayında dolar karşısında yüzde 2.7 değer kaybetti. Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 3.8 oldu. Euro TL ise 33.18'i görerek zirve tazeledi.

Geçtiğimiz hafta özellikle iç piyasada epey hareketli geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yeni Başkan Fatih Karahan liderliğinde gerçekleşen enflasyon raporu toplantısı, ocak ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisi ve talep toplanan iki halka arz takip edilen gelişmelerden bazıları idi.

Bu hafta iç piyasalar ise ocak ayı işsizlik, perakende satışlar verileri, bütçe dengesi ve halka arz takvimi ile meşgul olacak. Uluslararası piyasalarda takip edilecek en önemli gelişme ise ABD enflasyon verisi olarak kaydedilirken İngiltere enflasyon ve büyüme verileri ile Japonya büyüme verisi de piyasaların odağında olacak.

Öte yandan bankacılık sistemindeki likidite fazlası Cuma günü itibarıyla yaklaşık 140 milyar TL düzeyindeydi. TCMB ise geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerden bugüne 1 trilyon TL üzerinde likidite çekti.

Geçtiğimiz haftalarda ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde artması ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi konusunda aceleci davranmayacaklarını açıklamasının ardından dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi yükselmişti.

Geçtiğimiz hafta genelinde Fed üyelerinden de faiz indirimi konusunda temkinli açıklamalar geldi. Son dönemde piyasalarda Fed’den erken faiz indirimi beklentileri azaldı.

Ayrıca piyasaların gözü kulağı yarın saat 16.30’da açıklanacak olan ocak ayı enflasyon verisinde olacak. Ocakta yıllık enflasyonun yüzde 3.4’ten 2.9’a yavaşlaması bekleniyor. Kritik veri piyasalarda yönü belirleyecek.

#dolar

İşte 12 Şubat Pazartesi Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 30,68 TL'den başlayan Dolar 30,69 TL'den,

33,14 TL'den başlayanEuro 33,08 TL'den,

38,78 TL'den başlayanSterlin 38,72 TL'den,

20,59 TL'den başlayanJapon Yeni ise 20,63 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 30,68 TL'den, Euro 33,13 TL'den, Sterlin 38,81 TL'den, Japon Yeni ise 20,58 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 23 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 21 Dolar'dan,

1.995 TL'den başlayan Gram altın 1.995 TL'den,

3 bin 368 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 362 TL'den,

13 bin 857 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 834 TL'den,

22,42 TL'den başlayan Gümüş ise 22,62 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 25 Dolar'dan, Gram altın 1.998 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 374 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 878 TL'den, Gümüş ise 22,29 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 48 bin 128 Dolar'dan başlayan Bitcoin 47 bin 894 Dolar'dan,

2 bin 498 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 487 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 81,75 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 81,16 Dolar'dan işlem görüyor.