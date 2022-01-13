Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik

Piyasalarda dün akşam ABD'den gelen enflasyon verileri ve FED Başkanı Powell'in açıklamalarının ardından hareketlendi. Dolar, Euro, Sterlin ve altın her ne kadar hala kritik sınırda olsa da hızlı geri çekilme dikkatlerden kaçmadı.

İktidarın açıkladığı ve "kur korumalı Türk Lirası mevduatı"nın öne çıktığı yeni ekonomi kararlarıyla Türk Lirası karşısındaki hızlı yükselişine ara veren piyasalar ABD'den gelen enflasyon ve FED Başkanı Powell'in açıklamalarına düşüşle tepki verdi.

Hafta başından bu yana negatif getiri etkisi ve enflasyonda daha da yükseliş beklentisiyle değer kaybını sürdüren TL, yeni yılın ikinci haftasında yüzde 17 değer kaybetti. Ekonomistler enflasyonun mayıs ayına kadar yüzde 50'ye yükselebileceği uyarısında bulunurlarken, bu durum TL'nin zaten negatifte olan getirisinin iyice düşmesine yol açacak.

Dolar/TL, dün akşam saatlerinde 13.8 seviyesinden hacimsiz işlemlerle 13.09’a kadar geriledikten sonra bu sabah güne yeniden 13.65’in üzerine yükselerek başladı. Euro/TL de dün akşam 15,02’ye kadar geriledikten sonra bu sabah 15,65’i aştı.

Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen iyimserlik dün akşam en çok TL’ye yansırken, bankacılar bu gelişmeyi kamu tarafından uygulanan politikalar nedeniyle piyasalardaki hacimlerin oldukça düşük kalmasına bağladı.

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 13,40 TL'den başlayan Dolar 13,61 TL'den, 15,36 TL'den başlayan Euro 15,61 TL'den, 18,44 TL'den başlayan Sterlin ise 18,72 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8040 lira, avronun satış fiyatı ise 15,7580 lira olmuştu.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.824 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 790/797, çeyrek altın 1.280/1.308, Cumhuriyet altını ise 5.267/5.326 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,16 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 43 bin 649 dolardan, Ethereum ise 3 bin 336 dolardan fiyatlanıyor.

FED Başkanı Powell'dan beklenen faiz açıklaması geldi

Fed Başkanı Powell, Senato Bankacılık Komitesi’nde ülkedeki enflasyon oranı ve faiz artışı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Reuters’ta yer alan habere göre Powell konuşmasında, ABD ekonomisinin en hızlı şekilde genişlediğini ve işgücü piyasasının “inanılmaz bir şekilde” iyileştiğini söyledi. Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefini gerçekleşmede son derece kararlı olduklarını söylen Powell, “Para politikası, geniş ve ileri görüşlü bir bakış açısına sahip olmalı ve değişen ekonomik koşullara ayak uydurmalı” dedi.

Powell, düşük enflasyon çağında para politikası çerçevesini güncellediklerini ve enflasyon artışının pandemi ile ilişkili bozukluklara bağlı olarak geliştiğini açıkladı. Powell, faiz artırımı hakkında yaptığı değerlendirmede, “Fed, enflasyonu soğutmak için daha fazla agresif faiz artışı gerekiyorsa bunu yapacaktır” dedi.

Yoksulluk sınırı asgari ücreti geçti

Türkiye Kamu-Sen'in Aralık 2021 fiyatlarına göre yaptığı araştırmada, çalışan bir kişinin yoksulluk sınırı 4 bin 891 lira, dört kişilik ailenin asgari geçim haddi ise 10 bin 372 lira olarak hesaplandı.

Türkiye Kamu-Sen'den yapılan açıklamaya göre, konfederasyonun AR-GE Merkezince TÜİK'in Aralık 2021 fiyatlarıyla hazırlanan Asgari Geçim Endeksi'nde, çalışan bir kişinin açlık sınırı 3 bin 835 lira, yoksulluk sınırı ise 4 bin 891 lira olarak belirlendi.

Dört kişilik ailenin asgari geçim haddi, bir önceki aya göre 729,54 lira artışla 10 bin 372 lira, ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 3 bin 837 lira oldu.

Merkez Bankası'ndan döviz ve altın hesapları için yeni karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar verildiğini duyurdu.



Cari işlemler kasım ayında 2 milyar 681 milyon dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, 2020 yılının kasım ayında 3 milyar 547 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, Kasım 2021'de 866 milyon dolar azalarak 2 milyar 681 milyon dolar açık verdi. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolara geriledi. Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin bir önceki yılın kasım ayına göre 794 milyon dolar artarak 1 milyar 916 milyon dolara yükselmesi ve ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 385 milyon dolar azalarak 3 milyar 475 milyon dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu.

İşsizlik rakamları açıklandı

TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı Kasım 2021 döneminde bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %11,2 seviyesinde gerçekleşti.

ABD tahvil getirisi 2 yılın zirvesinde

Fed’den gelen sıkı para politikasına yönelik mesajların etkisiyle ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün 1.80’e ulaşarak iki yılın zirvesine çıktı. Tahvil faizleri şu dakikalarda 1.76 seviyesinde bulunuyor.