Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik

Döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyrini tüm hızıyla sürdürürken, piyasaların gözü bugün ABD'den gelecek FED'in faiz kararında olacak. İşte 14 Haziran Çarşamba günü Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin ardından yükselişe geçerek tarihi zirve seviyelerini gören başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerde yüksek seyir devam ediyor.

Seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesinde seyreden Dolar dün 23,75 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu bir kez daha kırmıştı. Dolar gibi yurt içi piyasalarda yükselişi sürdüren altın da 1.498 liraya ulaşarak yeni bir rekora imzasını atmıştı. Kur, son bir ayda 4 liradan fazla yükseldi.

Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında dolar ve altın geri çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek için Mehmet Şimşek'in adımlarını Merkez Bankası'yla atmasını kabullendiklerini söylemesi sonrasında TCMB’ye yönelik faiz artışı beklentileri de kuvvetlendi. Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında bugün saat 13.30 itibarıyla %0,35 düşüşle 23,54 seviyesinden devam etti.

Euro/TL ise bankalararası kurda (tabela kuru) 25,58 seviyesine çıktıktan sonra açıklamalar sonrasında 25,45 seviyesinden işlem gördü.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi de düne göre 11 baz puan düşerek 483 baz puana geriledi.

GÖZLER FED KARARINDA

Piyasalar bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesinde bugün Fed'in kararında belirleyici olacak ABD mayıs ayı enflasyon verilerini dikkatle takip edecek. Öte yandan dün açıklanan ABD'de yıllık tüketici enflasyonu mayısta beklentilerin çok az altında kalarak yüzde 4 oldu. Ülkede aylık tüketici enflasyonu yüzde 0,1 ile beklentilere paralel geldi. Çekirdek TÜFE ise 5,2 ile beklentilere yakın seyretti. Piyasalarda tüketici enflasyonunun mayısta yıllık bazda yüzde 4,1’e, aylık bazda yüzde 0,1’e gerilemesi bekleniyordu. Çekirdek TÜFE’nin ise yıllık yüzde 5,3 olması bekleniyordu.

İşte piyasalarda son durum:

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 23,66 TL'den başlayan Dolar 23,58 TL 'den,

25,55 TL'den başlayan Euro 25,48 TL 'den,

29,88 TL'den başlayan Sterlin 29,83 TL 'den,

16,91 TL'den başlayan Japon Yeni ise 16,85 TL 'den işlem görüyor.