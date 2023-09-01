Dolar, Euro ve altında son durum

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 26 bin 57 Dolar'dan, Ethereum ise 1.650 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.