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Dolar, Euro ve altında son durum

Dolar, Euro ve altında son durum
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Haftanın son işlem gününde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki yatay seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

TCMB'nin beklentilerin 3 katı arttırdığı faiz sonrası önce düşüş yaşayan, ardından tekrar yukarı yönlü ivme yakalayan döviz kuru zirvedeki yatay seyrine devam ediyor.

Hatırlanacağı gibi Dolar 27,79 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'yi görerek tarihi zirvesini tazelemişti.

İşte bu gelişmelerin gölgesinde piyasalarda son durum:

Dolar 26,68 TL'den, Euro 28,94 TL'den, Sterlin 33,8358 TL'den, Japon Yeni ise 18,36 TL'den işlem görüyor.

 

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