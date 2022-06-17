Dolar ve altından yeni zirve! TL'de değer kaybı sürüyor

Piyasalarda Türk Lirası'nın dövize karşı değer kaybı devam ediyor. FED'in tarihi faiz kararından da etkilenmeyen Dolar/TL kuru yükselişte. İşte dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

ABD Merkez Bankası FED'in tarihi faiz artışı kararı sonrasında pek çok ülkenin parası dolar karşısında kaybettiği değerin yaralarını sarmaya başlarken, dolar kurunda Türk Lirası'na karşı beklenen düşüş gelmedi. Doların faizinin artması ve arzının düşerek değerinin yükselmesi, Türkiye gibi yüksek döviz ihtiyacı olan ülkelerin cari açığını ve borçlanmayı finanse etmesini daha pahalı hale getiriyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Haziran ile biten haftada 228 milyon dolar azalarak, 102 milyar 513 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 672 milyon dolarlık azalışla 61 milyar 460 milyon dolardan 60 milyar 788 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 10 Haziran haftasında 445 milyon dolar artarak 41 milyar 280 milyon dolardan 41 milyar 725 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 64,59 oldu. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 18,89 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 18,47'den 20,70'e çıktı. Bir önceki anket döneminde 34,4 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 37 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 23,1 milyar dolar oldu.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17,31 TL'den başlayan Dolar 17,32 TL'den, 18,26 TL'den başlayan Euro 18,22 TL'den, 21,30 TL'den başlayan Sterlin ise 21,30 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 17,30 lira, avronun satış fiyatı ise 18,15 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.847 Dolar'dan, Gram altın 1.028 TL'den, Çeyrek altın 1.653 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.804 TL fiyatıyla işlem görüyor.

Altın fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 10 ile 20'lik farkla işlem görüyor.





Gümüş ise 12,18 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar



Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 20 bin 915 dolar, Ethereum ise bin 95 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

Brent petrol

Petrol fiyatları, Fed'in dünkü faiz artırımının ardından ekonomik büyümenin yavaşlayacağı ve petrol talebinin daralacağı endişeleriyle kaydettiği kayıpları kısmen telafi etti. Dün 120 dolardan işlem gören Brent petrol Fed kararı sonrası yüzde 2'nin üzerinde geriledi. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 116,92 dolardan işlem görüyor.

Fiyatlarda, küresel petrol arz daralması ve yaz seyahat döneminin neden olduğu talep toparlanması ile Çin'de Covid-19 salgınına yönelik tedbirlerin gevşetilmesi etkili oldu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükselttiğini açıklamasının ardından ekonomik büyümenin yavaşlayacağı ve petrol talebinin düşeceği yönündeki endişeler ise fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtladı. Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış da ülkede talebin düşük seyrettiği algısıyla fiyatların yukarı yönlü hareketini yavaşlatıyor.