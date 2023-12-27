Dolar ve Euro rekor kırdı, altın da yükselişte

Güne 2 bin 65 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 70 Dolar'dan,

1.940 TL'den başlayan Gram altın 1.955 TL'den,

3 bin 281 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 288 TL'den,

13 bin 503 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 522 TL'den,

22,79 TL'den başlayan Gümüş ise 22,87 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 55 Dolar'dan, Gram altın 1.943 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 281 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 503 TL'den, Gümüş ise 22,82 TL'den fiyatlanmıştı.