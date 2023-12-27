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Dolar ve Euro rekor kırdı, altın da yükselişte

Dolar ve Euro rekor kırdı, altın da yükselişte
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Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller Yılın son günlerinde de Türk Lirası karşısındaki zirve seyrine devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum..

Adım adım veda etmeye hazırlandığımız 2023 yılının son günlerinde hem Avrupa hem de ABD'de Noel tatili nedeniyle piyasalar kapalıyken döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ediyor.

Noel tatili nedeniyle sakin bir seyir izleyen piyasalar Türkiye'de ise bu hafta açıklanacak olan 2024 yılı asgari ücret zam oranını takip ediyor. Geçtiğimiz hafta Euro, Fed'in faiz oranlarının önümüzdeki aylarda düşürebileceğine dair artan beklentilerle satış baskısı altına giren ABD doları karşısında son dört ayın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

İşte 27 Aralık Çarşamba günü itibariyle;
Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 29,26 TL'den başlayan Dolar 29,39 TL'den, 
32,34 TL'den başlayan Euro 32,62 TL'den, 
37,24 TL'den başlayan Sterlin 37,56 TL'den,
20,53 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,70 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 29,33 TL'den, Euro 32,37 TL'den, Sterlin 37,32 TL'den, Japon Yeni ise 20,65 TL'den işlem görmüştü.
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