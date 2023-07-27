Dolar ve Euro ve altın fiyatlarında dikkat çeken hareketlilik

TCMB'nin beklentinin altında kalan faiz artırımı kararı sonrasında, dün ABD Merkez Bankası FED'ten gelen faiz kararı sonrası hem döviz, hem de değerli metallerde hareketlilik sürüyor. İşte 27 Temmuz itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ikinci kez beklentilerin altında kalan faiz kararının ardından piyasalardaki zirve seyri devam ederken dün tüm piyasaların gözlerini çevirdiği ABD Merkez Bankası FED 2 gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faizi 25 baz puan artırarak %5,25-%5.50 aralığına yükseltti. Piyasaların genel beklentisi de, Fed’in politika faizini 25 baz puan artırması yönündeydi. Faiz kararı sonrası basına karşı konuşan Fed Başkanı Jerome Powell önümüzdeki dönemde gerekirse daha fazla sıkılaşmaya gidebilecekleri mesajını verdi.

Dün ABD'den gelen bu kritik faiz kararı sonrasında bugün de Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı. ECB, faiz oranlarını 25 baz puan artırarak, son zamanlardaki yavaşlamaya rağmen enflasyonun hala çok uzun süre çok yüksek kalmasının beklendiğini söyleyerek üst üste dokuzuncu faiz artırımını gerçekleştirdi.

FED ve ECB'den gelen bu faiz artırımı kararlarının ardından başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller Türk Lirası karşısında zirvede...

TCMB'nin beklentilerin altında kalan faiz kararının ardından geçen hafta Dolar 27,23 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'ye çıkarak tarihi zirvesini tazelemişti.

TL, dolar karşısında yüzde 20’si haziran ayında olmak üzere bu yıl yüzde 31 değer kaybetti. Kur bu sabah 26.95 civarındaydı.

TCMB 2023 yıl sonu enflasyon beklentisini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün açıkladığı 2023 yılının üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e çıkarıldığını duyurdu. Erkan, enflasyonun kısa vadede geçici yükseliş göstereceğini, belirgin iyileşmeye kadar parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceklerini söyledi.

İşte piyasalarda son durum:

Güne 26,89 TL'den başlayan Dolar 26,93 TL'den,

29,88 TL'den başlayan Euro 29,62 TL'den,

34,92 TL'den başlayan Sterlin 34,59 TL'den,

19,24 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,09 TL'den işlem görüyor.