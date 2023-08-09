Dolar yeni ''çizgisini'' buldu; Euro da yükselişte, altın düşüyor...

Yeni haftaya da Türk Lirası karşısında zirvede başlayan döviz ve değerli metallerde zirve seyri sürüyor. İşte 8 Ağustos itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Yeni haftaya da yükselişle başlayan piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sürüyor.

TCMB'nin beklentilerin altında kalan faiz kararının ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçen hafta açıkladığı Temmuz ayı enflasyonu sonrasında Dolar 27,79 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'ye çıkarak tarihi zirvesini tazelemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar karşısına geçti ve son 21 yılın enflasyon ortalamasının %15'in altında olduğunu belirterek, enflasyonu yeniden tek haneye indireceklerini söyledi.

İç piyasada bugün sanayi üretimi, cuma ise cari açık rakamları açıklanacak. Dışarda ise gözler ABD enflasyonuna çevrildi. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan gösterge verilerin ardından ABD enflasyonun gerilemeye devam etmesi bekleniyor.

Analistler, Moody's'in bazı bankaları uyarmasının, Fitch'in geçen hafta ABD'nin kredi notunu düşürmesinin ardından yatırımcılara temkinli olmaları için başka bir neden verdiğini belirterek, ABD'de bankacılık sektörünün sağlığına ilişkin endişelerin de yeniden öne çıktığını söyledi.

İşte piyasalarda son durum:

Güne 27,13 TL'den başlayan Dolar 27,02 TL'den,

29,70 TL'den başlayan Euro 29,68 TL'den,

34,66 TL'den başlayan Sterlin 34,53 TL'den,

19,03 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,96 TL'den işlem görüyor.