  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dolar yeniden 27 TL'yi aştı

Dolar yeniden 27 TL'yi aştı

Dolar yeniden 27 TL'yi aştı
Güncelleme:

Piyasalar yeni haftaya da zirvede başladı. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının ardından yeniden hareketlenen piyasalar da döviz ve altın Türk Lirası karşısında zirvede... İşte 7 Ağustos itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Piyasalar yeni haftaya da yükselişle başladı. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sürüyor.

TCMB'nin beklentilerin altında kalan faiz kararının ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçen hafta açıkladığı Temmuz ayı enflasyonu sonrasında Dolar 27,79 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'ye çıkarak tarihi zirvesini tazelemişti.

Analistler, bu hafta ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun beri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin Fed'in bundan sonraki adımlarına ilişkin daha fazla ipucu verebileceğini söyledi. Analistler, Çin hükümetinin ekonomik aktiviteyi güçlendirmek adına bir dizi adım attığını vurgulayarak, buna karşın enflasyon seviyesinin hala istenilen seviyenin altında kalmasının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

İşte piyasalarda son durum:

Güne 27 TL'den başlayan Dolar 26,99 TL'den, 
29,69 TL'den başlayan Euro 29,64 TL'den, 
34,43 TL'den başlayan Sterlin 34,36 TL'den, 
19,02 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19 TL'den işlem görüyor.

Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç tl euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin ethereum coin Bitcoin Kripto para Sanal para Blockchain BTC Madencilik Cüzdan Satın almak Satmak Bitcoin fiyatı BTC fiyatı Bitcoin haberleri Bitcoin borsası Bitcoin explorersı Satoshi Nakamoto Değişim Bitcoin alım satım platformu Kâr elde etmek Bitcoin işlemi Bitcoin ticareti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul’da 21 ilçede elektrik kesintisi
Uluslararası 3 kurumdan Dolar kuru için ''eyvah'' dedirten 3 tahmin
Hem EYT'li olup hem de çalışanlar dikkat!
Antalya'da ''ahlaksız teklif'' dayağı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Konserve kutusuna döndü
İstanbul’da meteor düştü
Kirasını bankadan ödeyen kiracılar için emsal karar
Arda Güler'in babasına büyük suçlama
Esad'ın eşi Esma Esad'tan yıllar sonra bir ilk
Burası İstanbul'un su kaynağı Terkos gölü: Sular gitti, tarih çıktı!