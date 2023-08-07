Dolar yeniden 27 TL'yi aştı

Piyasalar yeni haftaya da zirvede başladı. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının ardından yeniden hareketlenen piyasalar da döviz ve altın Türk Lirası karşısında zirvede... İşte 7 Ağustos itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Piyasalar yeni haftaya da yükselişle başladı. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sürüyor.

TCMB'nin beklentilerin altında kalan faiz kararının ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçen hafta açıkladığı Temmuz ayı enflasyonu sonrasında Dolar 27,79 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'ye çıkarak tarihi zirvesini tazelemişti.

Analistler, bu hafta ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun beri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin Fed'in bundan sonraki adımlarına ilişkin daha fazla ipucu verebileceğini söyledi. Analistler, Çin hükümetinin ekonomik aktiviteyi güçlendirmek adına bir dizi adım attığını vurgulayarak, buna karşın enflasyon seviyesinin hala istenilen seviyenin altında kalmasının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

İşte piyasalarda son durum:

Güne 27 TL'den başlayan Dolar 26,99 TL'den,

29,69 TL'den başlayan Euro 29,64 TL'den,

34,43 TL'den başlayan Sterlin 34,36 TL'den,

19,02 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19 TL'den işlem görüyor.