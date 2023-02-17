Dolar yükselişe geçti, altın fiyatları dalganlandı

Türkiye geçtiğimiz 6 Şubat pazartesi günü 9 saat arayla Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 35 binden fazla kişinin hayatını yitirdiği ilki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışırken başta dolar, Euro ve altın olmak üzere piyasalarda da dikkat çeken hareketlilik var.

ABD'den gelen 2023 yılı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) rakamları sonrası altın fiyatları hızla düştü. ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, üretici enflasyonu 2023’ün ilk ayında yüzde 0,7 artış gösterdi. Piyasaların genel beklentisi ise ocak ayında ÜFE'nin yüzde 0,4 artış göstermesi yönündeydi.

Güçlü ABD ekonomik verileri ve Fed politika yapıcılarının daha fazla faiz artışına işaret eden şahin yorumlarının ardından dolar/TL 18,87 seviyesine çıkarken, dolar endeksi ise altı haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Perşembe günü açıklanan veriler, ABD ekonomisinin dirençli kalmaya devam ettiğini gösterirken, doların küresel piyasalarda güçlenmesinde de temel katalizör oldu. Politika yapıcıların bu şahin duruşu ise gösterge 10 Yıllık Hazine getirilerini aralık sonundan bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.