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Dolar yükselişe geçti, altın fiyatları dalganlandı

Dolar yükselişe geçti, altın fiyatları dalganlandı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 10 ilimizi yerle bir edip, 38 bini aşkın canı yitirdiğimiz depremin yaraları sarılmaya devam ederken haftanın son işlem gününde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere piyasalarda dikkat çeken hareketlilik devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin 

Güne 18,86 TL'den başlayan Dolar 18,86 TL'den, 
20,05 TL'den başlayan Euro 20,09 TL'den, 
22,53 TL'den başlayan Sterlin 22,61 TL'den, 
13,99 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,02 TL'den işlem görüyor.

Dün Dolar 18,85 TL'den, Euro 20,19 TL'den, Sterlin 22,76 TL'den, Japon Yeni ise 14,08 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş 

Güne 1.827 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.828 Dolar'dan, 
1.108 TL'den başlayan Gram altın 1.109 TL'den, 
1.781 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.783 TL'den,
7.330 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 7.337 TL'den, 
13,03 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 12,94 TL'den fiyatlanıyor.

Dün Ons altın 1.838 Dolar'dan, Gram altın 1.114 TL'den, Çeyrek altın 1.791 TL'den, Cumhuriyet altın 7.369 TL'den, Gram Gümüş ise 13,10 TL'den fiyatlanmıştı.

 Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 23 bin 702 Dolar'dan başlayan Bitcoin 23 bin 817 Dolar'dan, 
1.655 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.662 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 84,20 Dolar'dan Brent petrolün varil fiyatı da 82,64 Dolar'dan işlem görüyor.  

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