Dolar zirvede, altın ve Euro'da dikkat çeken hareketlilik

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller Türk Lirası karşısındaki zirve seyrine devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Yeni haftaya da hareketli başlayan piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sürüyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın ise, çarşamba günü Brookings Enstitüsü'nde ABD ekonomisi ve iş gücü piyasasının görünümüne ilişkin bir konuşma yapması ve ABD'nin para politikası görünümüne ilişkin daha fazla ipucu vermesi bekleniyor.

Ayrıca, cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisi de iş gücünün görünüme ilişkin verebileceği ipuçları sebebiyle yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dün, doların satış fiyatı 18,6330 lira, euronun satış fiyatı ise 19,4450 lira olmuştu.

Yeni güne 18,62 TL'den başlayan Dolar 18,63 TL'den,

19,35 TL'den başlayan Euro 19,34 TL'den,

22,37 TL'den başlayan Sterlin 22,40 TL'den,

13,43 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,49 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Güne 1.753 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.755 Dolar'dan,

1.050 TL'den başlayan Gram altın 1.052 TL'den,

1.688 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.691 TL'den,

6.947 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.957 TL'den,

12,77 TL'den başlayan Gümüş ise 12,78 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

Güne 16.469 Dolar'dan başlayan Bitcoin 16.485 Dolar'dan,

1.206 Dolar'dan başlayan Ethereum 1.214 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 85,94 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı 85,73 Dolar'dan işlem görüyor.