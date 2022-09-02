Dolar'dan bir 2022 rekoru daha!

Haftanın son işlem gününde dolar kuru yeniden 2022 yılının zirvesinde. Son 4 yılın en uzun düşüşünü yaşayan altın fiyatlarında ve Euro'da da dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Küresel piyasalarda, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin açıklanan verilerle desteklenmesi ile dolarda yılın zirvesi görüldü.

Eylül 2021’de yükselişe geçen dolar/TL kuru, 20 Aralık’ta 18,36 ile tarihi yüksek seviyeyi görmüştü. Dolar kuru bugün 18.23 TL ile 2022 yılının rekorunu gördü.

Dolar endeksi dün 109,98 ile son 20 yılın zirvesini görmesinin ardından, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 109,5 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 0,9971’den işlem görüyor.

Para piyasalarında bugünkü fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bu ayki toplantılarında 75 baz puan faiz artırması öngörülüyor.

Bugün ayrıca yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 110 seviyesinin direnç, 108’in destek olarak öne çıktığını ifade etti.

ABD'de tarım dışı istihdam rakamları açıklandı

ABD'de tarım dışı istihdam Ağustos'ta 315 bin arttı, işsizlik oranı yüzde 3,7'ye yükseldi.

Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre başvurular 315 bin arttı, işsizlik oranı işgücüne katılımın artmasıyla yüzde 3,5'ten 3,7'ye yükseldi.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 298 bin artıştı. İşsizlik oranında beklenti yüzde 3,5'ti.

Ortalama saatlik kazançlar aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 5,2 arttı. Beklenti aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 5,3 artıştı.

İşgücüne katılım oranı Ağustos'ta yüzde 62,1'den 62,4'e yükseldi, beklenti yüzde 62,2'ydi.

Son 2 ayın istihdam verisi 107 bin aşağı yönlü revize edildi. Haziran verisi de 528 binden 526 bine revize edildi.

Açıklanan veriler, yüksek enflasyon, yüksek faiz ortamı ve ekonomik belirsizliklere rağmen istihdam piyasasının güçlü kaldığını gösteriyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,22 TL'den başlayan Dolar 18,22 TL'den,

18,17 TL'den başlayan Euro 18,23 TL'den,

21,04 TL'den başlayan Sterlin ise 21,02 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,20 lira, avronun satış fiyatı ise 18,11 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

1699 dolar'dan başlayan Ons altın 1.707 dolar'dan,

995 TL'den başlayan Gram altın 1.000 TL'den,

1.600 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.607 TL'den,

6.584 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.619 TL'den,

10,47 TL'den başlayan Gümüş ise 10,54 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

20.126 dolardan başlayan Bitcoin 20.263 Dolar'dan,

1.589 dolardan başlayan Ethereum ise 1.619 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

94,16 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 94,39 dolar'dan işlem görüyor.

Büyüme rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) nisan-mayıs-haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrekte yüzde 7,6 arttı.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, yılın 2. çeyreğinde büyümenin yüzde 7,3 olmasını bekliyordu.

TÜİK ilk çeyrek için açıkladığı yüzde 7,3'lük büyüme rakamını yüzde 7,5 olarak revize etti.

Mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH ikinci çeyrekte önceki döneme göre yüzde 2,1 artış kaydetti.

2021 için daha önce yüzde 11 olarak açıklanan büyüme yüzde 11,4 olarak revize edildi.