Dolar/TL bir kez daha rekor kırdı
Güncelleme:

Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 42,33 seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Türk Lirası, Dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar/TL kuru, 42,3348 seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Dolar kuru güne 42,2509 seviyesinden başlayarak yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Günlük en yüksek seviye ise 42,3348 olarak kaydedildi.

Yılbaşı başlangıç değerine (35.3663 TL) göre dolar 6,96 lira artarak yüzde 19,69 oranında değer kazandı.

Dolar/TL son bir yılda ise yüzde 23'ün üzerinde değer kazandı.

Saat 14.50 itibariyle piyasalardaki son durum şöyle:

Dolar: 42,33 TL
Euro: 49,20 TL
Sterlin: 55,64 TL

Ons altın: 4.148 Dolar
Gram altın: 5.649 TL
Çeyrek altın: 9.571 TL
Cumhuriyet altını: 39.296 TL

Gümüş: 71,22 TL

Bitcoin: 96.141 Dolar
Ethereum: 3.140 Dolar

