Dolar/TL'den bir rekor daha! Euro ve altın da yükselişte

Yeni yıla enflasyon rakamları ile birlikte yükselişle giren piyasalar haftanın son işlem gününde de zirvede. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum..

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller 2024 yılına da Türk Lirası karşısında yükselişle girdi ve rekor seviyeler peş peşe geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından önceki gün açıklanan Aralık 2023 enflasyon rakamlarının ardından döviz ve değerli metallerdeki yükseliş devam ediyor.

TÜİK'in açıkladığı Aralık 2023 enflasyon rakamlarına göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,77, aylık %2,93, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık %44,22, aylık %1,14 artış gösterdi. Diğer yandan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında %4,12 arttı. E-TÜFE’nin 2023 yılındaki artışı %127,21 olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Kritik enflasyon verisi sonrasında başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin zirve seyri devam ediyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikle karışık bir seyir izlerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildi.

Fed'in yaklaşık iki yıldır devam eden enflasyonla mücadele sürecinde sona yaklaşılsa da, iş gücü piyasalarının güçlü kalmayı sürdürmesi bankanın gelecek dönem politika adımlarına yönelik fiyatlamaları zorlaştırıyor.

İşte 5 Ocak Cuma günü itibariyle;

Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 29,84 TL'den başlayan Dolar 29,84 TL'den,

32,69 TL'den başlayan Euro 32,64 TL'den,

37,84 TL'den başlayan Sterlin 37,83 TL'den,

20,65 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,59 TL'den işlem görüyor.