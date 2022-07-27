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  3. Şehir merkezinde ilginç anlar! Sürü halinde yemek aradılar

Domuz sürüsü şehir merkezine indi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde aç kalan domuz sürüsü yemek araman için şehir merkezine indi.

Olay, Mudanya ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi. Bir süre çöp konteynırlarından yemek arayan sürü, geldikleri ormanlık alana giderek gözden kayboldu. O anlar ise bir mahalle sakini tarafından görüntülendi. 

İHA

Etiketler bursa mudanya domuz sürüsü şehir merkezi
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