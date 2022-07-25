Dr. Hakan Tartan: ''Lozan Cumhuriyet aydınlığıdır''

Lozan Anlaşması’nın yıldönümü Lions Kulübü toplantısında irdelendi. Dr. Hakan Tartan, ‘Lozan Anlaşması cumhuriyetimizin tapu senedidir ‘ dedi.

İzmir Alsancak Lions Kulübü Derneği’nin 24 Temmuz Lozan Anlaşması’nın 99 . yılı nedeniyle düzenlediği toplantıya katılan Gazeteci- Yazar ve 56. Cumhuriyet Hükümeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Hakan Tartan, Lozan Anlaşması’nın 100 yıllık olduğu yorumlarını ‘boş ve anlamsız işler’ olarak yorumladı ve şunları söyledi;

‘Lozan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’nün genç cumhuriyet adına sağladığı büyük başarıdır. Bu sayede kapitülasyonlara son verilmiş, ülkemizin sınırları çizilmiş, Türkiye cumhuriyeti adli, hukuki ve ekonomik anlamda benimsenmiştir. Sevr saltanat, Lozan Cumhuriyettir. Karanlığın aydınlığa dönüşmesidir. Lozan kalıcı barışı sağlamış, ülkemiz adına yapılan bölünme hesaplarını ortadan kaldırmıştır’.

24 Temmuz anılarını da paylaşan Dr. Hakan Tartan, Lozan Anlaşması’nın gelecek yıl hükümsüz olacağı iddialarını da ‘gerçeğe dayanmayan safsata’ olarak niteledi.

İzmir Alsancak Lions Kulübü Derneği dönem Başkanı Şayan Saygılı, toplantı sonrası Tartan’a teşekkür plaketi verdi.