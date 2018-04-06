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  3. 06 Nisan 2018 20:35

Drone ile fuhuş operasyonu: Çok sayıda gözaltına var

Bartın'da drone ile belirlenen 12 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Drone ile fuhuş operasyonu: Çok sayıda gözaltına var
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Bartın'da drone ile belirlenen 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda fuhşa teşvik, aracılık etme, yer temin etme, zorlama, tehdit iddiasıyla 10'u kadın 25 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli nedenlerle kadınların fuhşa sürüklendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kadınlara, fuhuş konusunda aracılık eden, bu amaçla da Trabzon, Zonguldak ve çevre illerden kente gelen ve aralarında yabancı uyruklu kadınların da yer aldığı suç örgütüne yönelik operasyonda, drone adı verilen hava aracından da yardım alınarak, örgütün çalışma şekli ve hareketleri tespit edildi.

DRONE İLE BELİRLENDİ 

Teknik ve fiziki takip sonrası drone ile belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyondüzenleyen ekipler, 3'ü yabancı uyruklu 10'u kadın 25 şüpheliyi fuhşa teşvik, aracılık etme, yer temin etme, zorlama ve tehdit iddiasıyla gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, yabancı uyruklu kadın şüphelilerden birisinde 'Hepatit C' hastalığının tespit edildiği öğrenildi. 

AA

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