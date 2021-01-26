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  3. 26 Ocak 2021 22:09

DSÖ'den o aşı için ''hamileler yaptırmasın'' uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Amerikan ilaç ve biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı için uyarılarda bulundu.

DSÖ'den o aşı için ''hamileler yaptırmasın'' uyarısı
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Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, Moderna şirketinin geliştirdiği corona virüsü (koronavirüs) aşısının güvenlik verilerinin eksik olması nedeniyle hamilelerin bu aşıyı yaptırmaması gerektiği ifade edildi.

Öte yandan, açıklamada corona virüsüne karşı ön cephede savaşan sağlık çalışanları gibi yüksek riske maruz kalan anne adaylarının ise aşıyı yaptırabileceğini aktarıldı.

DSÖ aynı uyarıyı Pfizer aşısı için de yapmıştı.

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