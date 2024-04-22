Düğün konvoyunda ateş açan şahıs yakalandı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde düğün konvoyunda aracından havaya ateş eden şahıs silahıyla birlikte polis tarafından yakalandı.

Olay, 21 Nisan günü saat 18.50 sıralarında Küçükçekmece Murat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün konvoyunda bir araç içerisinden havaya ateş açıldı. Yürekleri ağza getiren anların sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılmasının ardan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracın plaka bilgilerini tespit etti.

Havaya ateş açan M.E.A., silahla birlikte yakalandı. Silah incelendiğinde kurusıkı olduğu anlaşıldı. “Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi” suçundan bugün adli makamlara sevk edilen şahıs serbest bırakıldı.