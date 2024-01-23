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Düğün skandalı! Gelin, damadın amcasıyla yakalandı

Düğün skandalı! Gelin, damadın amcasıyla yakalandı
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Yurtdışında düğün günü skandal bir olay meydana geldi. Konuklar, nedimeden düğünün iptal olduğunu duyunca şaşırdı.

Dünyanın çeşitli yerlerinde düğün iptali olaylarına rastlamışsınızdır. Ancak bu iptal nedeni, bugüne kadarki tüm iptal nedenlerinin önüne geçmeyi başardı. 

DÜĞÜN GÜNÜ SKANDAL OLAY

ABD sosyal medya uygulaması Reddit'te bir kullanıcı tarafından aktarılan olaya göre, düğün günü konuklar çiftin mutluluğuna tanık olmak adına salona doluşmuşlardı. Ancak düğünün başlamasına yakın bir zaman, nedime yanlarına gelerek düğünün iptal olduğu haberini verdi. 

ASIL BOMBAYI SONRA ÖĞRENDİLER

Düğünün gelin ya da damadın bir rahatsızlığından kaynaklı olarak iptal edildiğini düşünen konuklar, asıl bombayı ise daha sonra öğrendi. 

Aile arasından sızan bilgiye göre genç gelin, düğün günü damadın amcasıyla ilişki yaşarken yakalanmıştı. Sinir kriz geçiren damat, düğün günü gelini terk etti. 

Etiketler düğün skandal Gelin damat
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