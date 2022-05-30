  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Düğünde akılalmaz olay: Düğün salonunun üst katında çalışan bir işçi salona böyle düştü

Düğünde akılalmaz olay: Düğün salonunun üst katında çalışan bir işçi salona böyle düştü

Dün akşam saatlerinde Gaziantep’teki bir düğünde daha önce görülmemiş bir olay yaşandı.

Akıllara durgunluk veren olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün salonunda düğün yapılırken salonun üst katındaki atölyede çalışan bir işçi alçıpan tavana bastı. İşçinin ağırlığına dayanamayan alçıpan tavan kırıldı.

HAVADA ASILI KALDI, DAYANAMAYINCA DÜĞÜNÜN ORTASINA DÜŞTÜ
Kırılan alçıpan tavandan düşmek üzere olan işçi ise bir süre tutunmaya çalışınca havada asılı kaldı. Havada asılı kalan işçi, daha fazla dayanamayarak düğün alanının ortasına düştü.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
O esnada düğünde eğlenen vatandaşları hem korkutan hem de şoke eden anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kırılan alçıpan tavandan düşmek üzere ve güçlükle tutunan işçinin çırpınma anları yer aldı.

 Düşmemek için bir süre dayanan işçinin daha fazla dayanamayarak salonun ortasına düşmesi ise dikkat çekti. İşçinin düştüğü anlarda salondakilerin çığlık atması da görüntülere yansıdı.

 Öte yandan düşen işçinin, düşme anından hemen önce alınan önlem nedeniyle olayı herhangi bir yara almadan atlattığı öğrenildi. 

Etiketler düğün düğün salonu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yine bir ''rızası var'' rezaleti! Cinsel istismar sanığının tahliyesi istendi
Yaz aylarındaki yeni kabusumuzun adı: Pusula denizanası!
Erdoğan'ın ''çılgın projesi'' Kanal İstanbul'da bomba iddia!
Danıştay'dan tarihi karar: Memurun sakal uzatması serbest oldu
Teşkilat'ın sezon finalinde 3 ayrılık birden!
En çok kazanan 10 CEO belli oldu! Listede tek kadın var
Zam üstüne zam sonrası süte de alarm takıldı
3 aileyle başladı, mahallenin geçim kaynağı oldu: 40 günde 20 bin TL gelir
Mahfi Eğilmez, TCMB'nin Dolar/TL planını açıkladı
Böyle olur aşiret düğünü: Takı töreninde milyonlar havada uçuştu!