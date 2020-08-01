Dünyaca ünlü Türk Sümerologtan ''Kuran okuyun'' tavsiyesi

Dünyaca ünlü Sümerolog, bilim insanı ve tarihçi Muazzez İlmiye Çığ, şimdiki gençler için üzüldüğünü belirterek uyarılarda bulundu. 106 yaşındaki Muazzez İlmiye Çığ, gençlere "Atatürk’ümüzün açtığı yoldan hiç sapmadan ilerle ve bol bol çalış! Atatürk’ün Nutuk’unu ve Türkçe olarak Kuran’ı mutlaka oku" tavsiyesinde bulundu



Dünyaca ünlü Sümerolog, bilim insanı ve tarihçi Muazzez İlmiye Çığ, şimdiki gençler için üzüldüğünü söyledi. "Halen herkesin erişebileceği spor ve sosyal yaşamları pek yok. Bilhassa kız çocukları için çok üzülüyorum ve kız erkek ayırımı yapan kafaların çoğunlukta olmasından endişe ediyorum" diyen Çığ, bazı tavsiyelerde bulundu.

Geçen ay 106. yaşını kutlayan bilim insanı Muazzez İlmiye Çığ, Hürriyet'ten Zeynep Bilgehan'a konuştu.

“TÜRKÇE OLARAK KURAN’I MUTLAKA OKU”

“Biz gençken çalışıp ülkemize faydalı olmaktan başka bir şey düşünmüyorduk. O zamana göre eğitim seviyesi ve eğitimli insan çoğaldı, dünya çapında başarılı işlere imza atan pek çok bilim insanımız sanatçımız oldu" diyen Çığ, gençlere tavsiyelerde bulunduğu demecine şöyle devam etti:



"Arkeoloji tabii ki o zamanlara kıyasla çok ilerledi. Yeni arkeolojik yerler keşfediliyor birçok kazılar yapılıyor. Ancak bunun yanı sıra son 20 senede toplumun sahip olduğu değerler ne yazık ki menfi yönde değişti. Toplum bölündü. Televizyonda izlediğim bilgi yarışmalarında açıkça görüyorum ki eğitim zayıflamış… İlk zamanlarda bilime verilen önem şimdi kalmadı. Şimdiki gençler için üzülüyorum. Halen herkesin erişebileceği spor ve sosyal yaşamları pek yok. Bilhassa kız çocukları için çok üzülüyorum ve kız erkek ayırımı yapan kafaların çoğunlukta olmasından endişe ediyorum. Ben genç Muazzez İlmiye Çığ’a da aynı tavsiyeyi verirdim: Atatürk’ümüzün açtığı yoldan hiç sapmadan ilerle ve bol bol çalış! Atatürk’ün Nutuk’unu ve Türkçe olarak Kuran’ı mutlaka oku."



