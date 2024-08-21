Dünyayı dolandırdı, İstanbul'da Türk vatandaşı olarak yakalandı

Dünyadaki en büyük kripto vurguncusu olduğu iddia edilen İsveçli şüpheli, İstanbul'da gözaltına alındı. Türk vatandaşı olduktan sonra adını da değiştirdiği öğrenilen şüphelinin yüzde 300 kâr vadiyle binlerce kişiyi dolandırdığı iddia ediliyor.

Dünyanın en büyük kripto vurgunlarından birini yaptığı iddia edilen İsveç vatandaşı A.S., İstanbul Beykoz'da yakalandı. Gazeteci Timur Soykan, Birgün gazetesindeki köşesinde, A.S.'ın Türk vatandaşı olduktan sonra Emre Avcı adını aldığını belirterek Dubai merkezli kurdukları şirkette yüzde 300 kâr vaadiyle insanları dolandırdığını kaydetti. A.S.’ın ponzi yöntemiyle vurgun yaptığını yazan Soykan; Kolombiya, Meksika, Nikaragua, Arjantin, Şili, Hong Kong, Singapur, İngiltere, Fransa, Belçika, Nijerya, Kongo, Hindistan, Güney Kore’nin arasında olduğu çok sayıda ülkede temsilcileri olan şirketi 2,5 yıl içinde 3 milyon insanı ikna ettiğini yazdı. Timur Soykan'ın yazısının tamamı için...